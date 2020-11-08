Названы самые матерящиеся актрисы

Портал проанализировал лексику 3,5 тысячи фильмов и определил, кто из артисток использовал больше всего бранных слов. Лидером рейтинга оказалась Эмили Блант, которая нецензурно выражалась 81 раз. Ее лидерство в списке во многом объясняется участием в фильме «Девушка в поезде», где она ругалась каждые три-четыре минуты, сообщает Limon.ee.