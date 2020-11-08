Пародия на «Давай поженимся» с Харламовым, Кошкиной и Бузовой собрала за несколько часов 700 тысяч просмотров

По сценарию ни о чем не подозревающий артист, недавно расставшийся со своей второй супругой, актрисой Кристиной Асмус, оказался на съемках шоу «Давай поженимся. Еще раз».

Роль ведущей шоу «Первого канала», ставшего одной из любимых тем для троллинга со стороны Гарика Харламова, исполнил комик и шоумен Илья Соболев.

В качестве героинь выпуска в передаче приняли участие известные красотки – Яна Кошкина и Ольга Бузова.

Вышедшая к зрителям Кошкина, отвечая на вопрос о том, зачем ей все это, заявила, что долго думала над этим вопросом. «Кого мне выбрать? Молодого и талантливого или старого и богатого? И тут два в одном! Талантливый, молодой, богатый старик!» – отметила она.

Узнав, что Кошкина не приготовила сюрприз потенциальному избраннику, ведущая программы поддержала невесту.

«Ну и правильно. Потому что тебе все равно не удастся переплюнуть сюрприз, который в свое время сделали для Гарика создатели фильма »Текст«», – под смех зрителей припечатал Соболев Харламова.

Приглашая Бузову, Соболев-Гузеева процитировала ее утверждения, согласно которому Ольга считает, что если Гарик продолжит так же относиться к своему здоровью, то она готова прожить с ним «эти счастливые оставшиеся два-три года».

На вопрос ведущей, что ее привело на программу, Бузова заявила, что всегда хотела попробовать секс втроем, а с Харламовым «осуществить секс втроем можно вдвоем».

В какой-то момент на сцену выбежал взволнованный Тимур Батрутдинов, которого связывали слухи о романе с Бузовой. Под изумленный взгляд певицы он заявил, что больше не может это терпеть.

Когда наступил момент жениха определиться с выбором, «Гузеева» заявила, что сделала этот выбор за него, после чего на сцену вышел человек в костюме правой руки Гарика.

Подписчики оценив самоиронию Харламова в номере, особенно отметили преображение Ильи Соболева в колоритную телеведущую.

Участие в постановке Яны Кошкиной только подогрело слухи о возможном романе Харламова с актрисой. Напомним, что артисту даже пришлось объясняться из-за сплетен и подозрений в романе со звездой «Домашнего ареста».

Сама Яна Кошкина, к слову, также дает поводы для разговоров об отношениях с Гариком.