Миссис Скромность: что нужно знать о Джилл Байден — возможно, будущей Первой леди США

Джилл Трейси Джейкобс родилась в 1951 году в семье банковского кассира и домохозяйки. Первые годы жизни она провела в городке Хаммонтон (штат Нью-Джерси), известном также как «мировая столица черники», но вскоре ее семья переехала в Уиллоу-Гроув, штат Пенсильвания, где девочка и пошла в школу. В подростковом возрасте Джилл заинтересовалась модой, что побудило ее поступить в колледж на специальность «мерчандайзинг в fashion-индустрии». Но достаточно быстро девушка поняла, что совершила ошибку. Она забрала документы и стала думать над другой профессиональной сферой, в которой смогла бы реализовать себя, пишет MarieClaire.ru.

В возрасте 19 лет она познакомилась с завершившим карьеру профессиональным футболистом по имени Билл Стивенсон, который вскоре стал ее мужем. После свадьбы Джилл поступила в Делавэрский университет, где сконцентрировалась на лингвистике, а Билл занялся бизнесом: он открыл бар Stone Balloon, который быстро обрел популярность среди местной молодежи. Однако в 1974 году Джилл и Билл приняли решение расстаться.

Тем временем сенатор Джо Байден переживал невосполнимую утрату: несколькими годами ранее его жена Нейлия и годовалая дочь Наоми погибли в автокатастрофе (двое других детей Джо — Бо и Хантер — были в той же машине, но выжили).

В 1975 году Джилл и Джо познакомились на свидании вслепую, организованном братом сенатора. Несмотря на то, что Джилл еще училась в университете, а Джо уже был состоявшимся мужчиной (на 9 лет старше ее), воспитывавшим двух детей, они быстро нашли общий язык. «Мы пошли посмотреть фильм „Мужчина и женщина“ в кинотеатре в Филадельфии, — рассказывала Джилл изданию Vogue. — И мы действительно хорошо провели время. Проводив меня до дома, он пожал мне руку и пожелал доброй ночи. Я поднялась наверх, позвонила маме в час ночи и сказала: „Мама, кажется, я наконец встретила настоящего джентльмена“».

Джилл и Джо Байдены в молодости ФОТО: Wikimedia Commons

Джо четыре раза безуспешно просил ее руки и сердца, и только на пятый раз она дала свое согласие. «К тому времени я действительно полюбила мальчиков [детей Джо от первого брака] и чувствовала, что этот брак мог положительно на них повлиять, — рассказывала Джилл. — Они потеряли свою маму, и я никак не могла допустить, чтобы они потеряли другую. Так что я должна была быть уверена на 100% [что они с Джо смогут создать счастливую семейную пару]».