Миссис Скромность: что нужно знать о Джилл Байден — возможно, будущей Первой леди США

17 июня 1977 года Джилл и Джо произнесли свадебные клятвы под сводами часовни Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Рядом с ними у алтаря стояли юные Бо и Хантер. «Они думали, мы таким образом мы поженились вчетвером», — позже написал Джо в своих мемуарах Promises to Keep: On Life and Politics. Спустя четыре года у пары родилась дочь Эшли, и их большая семья переехала в Уилмингтон, штат Делавэр. При этом Джо работал в Вашингтоне, ежедневно проделывая огромный путь до работы и обратно, чтобы совместить политическую карьеру с заботой о своих любимых.