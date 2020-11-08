Миссис Скромность: что нужно знать о Джилл Байден — возможно, будущей Первой леди США

Учитывая успешную политическую карьеру Джо Байдена, занимавшего ранее должность вице-президента США, его семья привыкла находиться в центре общественного внимания. Теперь же, когда он выиграл выборы 2020 года, пришло время узнать больше о его жене — возможно, будущей первой леди Америки. Итак, что же известно о Джилл Байден?
Джилл Трейси Джейкобс родилась в 1951 году в семье банковского кассира и домохозяйки. Первые годы жизни она провела в городке Хаммонтон (штат Нью-Джерси), известном также как «мировая столица черники», но вскоре ее семья переехала в Уиллоу-Гроув, штат Пенсильвания, где девочка и пошла в школу. В подростковом возрасте Джилл заинтересовалась модой, что побудило ее поступить в колледж на специальность «мерчандайзинг в fashion-индустрии». Но достаточно быстро девушка поняла, что совершила ошибку. Она забрала документы и стала думать над другой профессиональной сферой, в которой смогла бы реализовать себя, пишет MarieClaire.ru.
В возрасте 19 лет она познакомилась с завершившим карьеру профессиональным футболистом по имени Билл Стивенсон, который вскоре стал ее мужем. После свадьбы Джилл поступила в Делавэрский университет, где сконцентрировалась на лингвистике, а Билл занялся бизнесом: он открыл бар Stone Balloon, который быстро обрел популярность среди местной молодежи. Однако в 1974 году Джилл и Билл приняли решение расстаться.
Тем временем сенатор Джо Байден переживал невосполнимую утрату: несколькими годами ранее его жена Нейлия и годовалая дочь Наоми погибли в автокатастрофе (двое других детей Джо — Бо и Хантер — были в той же машине, но выжили).
В 1975 году Джилл и Джо познакомились на свидании вслепую, организованном братом сенатора. Несмотря на то, что Джилл еще училась в университете, а Джо уже был состоявшимся мужчиной (на 9 лет старше ее), воспитывавшим двух детей, они быстро нашли общий язык. «Мы пошли посмотреть фильм „Мужчина и женщина“ в кинотеатре в Филадельфии, — рассказывала Джилл изданию Vogue. — И мы действительно хорошо провели время. Проводив меня до дома, он пожал мне руку и пожелал доброй ночи. Я поднялась наверх, позвонила маме в час ночи и сказала: „Мама, кажется, я наконец встретила настоящего джентльмена“».
Джо четыре раза безуспешно просил ее руки и сердца, и только на пятый раз она дала свое согласие. «К тому времени я действительно полюбила мальчиков [детей Джо от первого брака] и чувствовала, что этот брак мог положительно на них повлиять, — рассказывала Джилл. — Они потеряли свою маму, и я никак не могла допустить, чтобы они потеряли другую. Так что я должна была быть уверена на 100% [что они с Джо смогут создать счастливую семейную пару]».
17 июня 1977 года Джилл и Джо произнесли свадебные клятвы под сводами часовни Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Рядом с ними у алтаря стояли юные Бо и Хантер. «Они думали, мы таким образом мы поженились вчетвером», — позже написал Джо в своих мемуарах Promises to Keep: On Life and Politics. Спустя четыре года у пары родилась дочь Эшли, и их большая семья переехала в Уилмингтон, штат Делавэр. При этом Джо работал в Вашингтоне, ежедневно проделывая огромный путь до работы и обратно, чтобы совместить политическую карьеру с заботой о своих любимых.
На протяжении последующих десятилетий Джо и Джилл продолжали жить душа в душу. Во время предвыборной кампании Байдена 2008 года политик публично назвал свою жену «офигительно великолепной» и в шутку добавил, что вообще не понимает, что такая шикарная женщина в нем нашла. А 14 февраля 2020 года Джо опубликовал их совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее такой подписью: «С днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь всей моей любви. Я люблю тебя, Джилл». Напомним, в этом году Джо и Джилл отметили 43-летие семейной жизни.
Она талантливый педагог и не намерена отказываться от своего призвания
После окончания Университета Делавэра в 1975 году Джилл начала работать учителем английского языка начальных классов, а затем расширила свою профессиональную деятельность, устроившись педагогом в специальную подростковую программу психиатрической больницы Рокфорд. Параллельно с этим Джилл успела получить две магистерских степени и вырастить трех детей. Ее никогда не пугала педагогическая работа с трудными детьми — напротив, она чувствовала, что именно в этом ее призвание. Когда супруг Джилл впервые баллотировался на президентский пост в 1998 году, она заявила, что продолжит свою работу по обучению детей с эмоциональными расстройствами, даже если станет первой леди.
В 2009 году Джо Байден занял должность вице-президента США, начав работать под началом Барака Обамы. Но несмотря на тот факт, что Джилл стала «второй первой леди» государства, она продолжала заниматься должность штатного профессора в Общественном колледже Северной Вирджинии. Согласно данным Los Angeles Times, это первый случай в американской истории, когда супруга действующего вице-президента работала на оплачиваемой работе.
«Я знала, что если позволю себе „притормозить“, жизнь Джо меня полностью поглотит, — призналась Джилл изданию People в 2009 году. — Но у меня есть своя работа и своя жить, в которой я приношу другим пользу». И судя по всему, супруга Джо до сих пор придерживается этих принципов. «Если мы доберемся до Белого дома, я продолжу преподавать, — сказала Джилл в телеинтервью 2020 года на канале CBS. — Это важно. Я хочу, чтобы люди ценили труд учителей и относились с уважением к этой профессии».
Она также помогает семьям военных
Помимо насыщенной педагогической карьеры Джилл уделяет особое внимание поддержкам семей военнослужащих. И на это у нее есть личные причины: Бо Байден несколько лет служил в горячей точке. Поэтому в 2011 году Джилл совместно с первой леди Мишель Обамой запустили общенациональную кампанию Joining Forces, которая помогала ветеранам войны и их супругам найти возможности карьерного роста в мирных условиях.
Джилл также стала автором детской книги Don't Forget, God Bless Our Troops («Не забывай, да благословит Бог наши войска»), увидевшей свет в 2012 году. Вдохновением для этого произведения стала история внучки Джилл — Натали, отец которой (Бо Байден) покинул семью, чтобы присоединиться к американским войскам в Ираке.
Семья Байденов на протяжении десятилетий принимала активное участие в исследованиях и инициативах по поиску лекарства от рака. В 2013 году у них появилась еще одна весомая причина для этой борьбы: в 2013 году у Бо диагностировали рак мозга. К сожалению, два года спустя он умер в возрасте 46 лет. После этого Джо и Джилл стали лицами национальных кампаний по борьбе с раком. В частности, в 2016 году Барак Обама поручил своему вице-президенту возглавить специальную программу Белого дома Cancer Moonshot.
Но Джилл занималась данной проблемой задолго до того, как раком заболел Бо Байден. После того как в 1993 году у четырех ее подруг был диагностирован рак груди, Джилл основала в Делавэре Biden Breast Health Initiative («Инициативу Байдена по здоровью груди»), основной целью которой стало информирование молодых женщин о важности раннего выявления рака.
Джилл — главная опора Джо на пути к Белому дому
Несмотря на то, что Джилл никогда не стремилась стать публичной фигурой, она поддерживает мужа в его политических амбициях. Однажды она даже назвала предвыборную кампанию Джо «семейным бизнесом». Бывший глава администрации Джо Байдена Рон Клейн сказал Washington Post, что Джилл является «важным активом» в борьбе ее супруга за президентское кресло. «Абсолютно точно она — наряду с его сестрой — его самый доверенный советник, — заявил он. — Она хорошо понимает, что работает на него, а что нет; а также она отлично справляется с работой по отслеживанию общественных настроений».
Джилл защищает своего мужа не только от словесных нападок недоброжелателей, но и от физических. На митинге Джо Байдена в Супервторник (3 марта 2020 года) две женщины с плакатами «Скажем нет молочным продуктам» ринулись по направлению к помосту, на котором стоял политик. Их помогли остановить старший советник Байдена, Симон Сандерс, и… его собственная супруга. Джилл фактически закрыла мужа собой, чтобы не подпустить к нему активисток. Как можно догадаться, видео этого инцидента появилось в интернете и в считанные часы стало вирусным.
Кстати, это был не первый раз, когда Джилл вступила в противоборство с протестующими или нерадивыми журналистами. Как сообщают ABC News, за несколько недель до описанного выше случая Джилл лично выпроводила за дверь человека (вероятно, репортера), который тайно снимал Джо на мероприятии кампании. «Я подумала, что мне нужно немедленно что-то предпринять, — пояснила свои действия Джилл на телепередаче The View. — Ведь мы должны защищать тех, кого любим, не так ли?»