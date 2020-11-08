Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»

Продюсер и композитор Константин Меладзе стал гостем программы «Вечерний Ургант». на Первом канале. Во время эфира он представил новый состав группы «ВИА Гра».
Иван Ургант подчеркнул, что коллективу недавно исполнилось 20 лет. И вот теперь Константин Меладзе его обновил. В составе музыкального коллектива осталась 24-летняя Ульяна Синецкая, пишет Rus.tvnet.lv.
К ней добавилась конкурсантка проекта X-Factor Ксения Попова и 19-летняя участница «Детского Евровидения-2013» София Тарасова.
Продюсер объяснил основное отличие в составе.
«Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное - харизма, это самое редкое и ценное качество», - сказал он.
Напомним, группа «ВИА Гра» основана в Киеве в 2000 году. Среди бывших участниц коллектива Вера Брежнева, Анна Седокова, Альбина Джанабаева и Светлана Лобода.
Видео: «Вечерний Ургант» - Константин Меладзе и «ВИА Гра»