Водонаева готовится полететь в космос и стать легендой кино

Девушка поделилась краткой сводкой о критериях, которым должны соответствовать кандидатки, желающие пройти актерские пробы в «Вызов». «Мечта!», – написала Водонаева. Она добавила, что той, кто получит заветную роль, очень повезет. Также теледива заявила, что и сама хочет подать заявку на участие в кастинге, передает Dni.ru.

Также в инстаграм-истории Алена Водонаева опубликовала часть «Письма Татьяны к Онегину» из поэмы А.С. Пушкина. Для того, чтобы отправить анкету на актерские пробы в «Вызов», нужно прикрепить видео, где этот текст конкурсантка зачитывает на камеру. Телеведущая уточнила, что выучит указанный отрывок поэмы. Так она намекнула подписчикам на грандиозные планы.