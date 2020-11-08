Как вам такая пенсия в 1800 евро? Куклачев раскрыл уровень своего дохода

На сегодняшний день зарплата Куклачева составляет 120 тысяч рублей. Плюс ко всему, ему начисляют пенсию народного артиста – это 45 тысяч рублей (в общей сложности около 1800 евро). Общей суммы хватает на бензин, коммуналку, квартиру и дом, пишет Dni.ru.

Юрий Дмитриевич старается угодить всем родственникам и помогает младшим наследникам. Не стоит забывать, что все дети великого дрессировщика работают в Театре кошек. Похоже, что Юрий не только выделяет денежные средства из личного бюджета, но и выплачивает заработную плату родным людям.

К слову о родственниках. Юрий Куклачев и его жена Елена отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Дрессировщик кошек уверен, что страсть в их отношениях не угасает только потому, что он позволяет себе смотреть на других женщин. Однако супруге он никогда не изменял.

"С удовольствием смотрю на других женщин. Мысленно все представляю, а прихожу домой и понимаю, что моя супруга слаще. Столько лет мы вместе, а до сих пор в форме. Наш огонь до сих пор горит", – откровенно заявил театральный деятель.