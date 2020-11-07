«Он звал меня полетать над Москвой»: Лера Кудрявцева о гибели Александра Колтового

Сегодня днем в Подмосковье легкомоторный самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания. Пилот и пассажир погибли — позже выяснилось, что это был ведущий шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ Александр Колтовой с супругой, сообщает Starhit.ru.
Еще вчера в студии программы НТВ они снимали очередную передачу. В сторис у Леры Кудрявцевой можно найти кадры со съемок, а также ролики из-за кулис. Работа закончилась около двух часов ночи и сегодня телеведущая днем занималась домашними делами, когда услышала страшную новость о гибели друга и коллеги.
«Я в шоке сейчас сижу! Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: «Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу», — признавалась звезда.
Сейчас все обстоятельства гибели Колтового выясняются, но уже известно, что он сам был за штурвалом.
СМИ сообщают о том, что 41-летний телеведущий Александр Котловой летел на самолете «Сессна» вместе с супругой в городе Рыбинск. Он успел воспользоваться радиосвязью, чтобы сообщить о неполадках в работе двигателей, после чего начал выбирать место для аварийной посадки.
В Сети есть видео, как его самолет пролетает над МКАД— он пытался найти место для посадки и искал пустырь.
Напомним, Александр Колтовой прославился как ведущий ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. В новом сезоне он присоединился к Лере Кудрявцевой и стал вести шоу «Звезды сошлись», заняв место Оскара Кучеры.