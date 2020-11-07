«Ефремову будут особые условия»: заявлено о судьбе этапированного в колонию актера

Накануне родственники знаменитости получили известие, которое шокировало их до глубины души. Как оказалось, Михаила Ефремова отправили из СИЗО №5 в колонию. Звезда кино будет отбывать наказание в городе Алексеевке в Белгородской области.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, горевать родственникам артиста без надобности. Перевод в колонию для Михаила Олеговича – перемены скорее положительного толка, пишет Dni.ru.

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии – это понятно абсолютно всем», – заявил эксперт.

Мельников считает, что в тюрьме для звезды кино, скорее всего, откроют кружок актерского мастерства. С большой долей вероятности в пенитенциарном заведении сделают косметический ремонт. Учреждение с «вип-персоной» будут навещать различные правозащитники, руководители с проверками и сотрудники прокуратуры.

Иван Мельников заметил, что избежать этапирования Михаил Ефремов никак не мог. Правозащитник назвал смешными заявления адвокатов артиста о том, что их подзащитный останется в изоляторе. Теоретически артист мог остаться в СИЗО, как служащий хозотряда. Однако по таким статьям, как у Михаила Олеговича, мыть полы и раздавать пищу не оставляют.