Как жена Ефремова отреагировала на его перевод в колонию?

Весть об этапировании Михаила Ефремова в колонию в одном из регионов России стала громом среди ясного неба для его супруги Софьи Кругликовой. Об этом сайту KP.RU рассказали друзья семьи актера и его адвокаты. Жена артиста не может поверить в случившееся, ведь еще недавно речь шла о том, чтобы Ефремов остался отбывать весь срок в столице.

«Для Сони это стало крахом всех надежд, просто гром среди ясного неба. Она на валерьянке, плачет. Ведь семью об этом даже никто не предупредил — для них это стало жутким сюрпризом…» — рассказал источник.

Адвокат Владимир Васильев также сообщил, что местонахождение Ефремова останется неизвестным как минимум до понедельника. Защиту актера также удивило скоропалительное решение руководства СИЗО отправить осужденного по этапу.

«Хотя в последнее время бывает, что подзащитный еще не успел получить законку, а уже отбыл в регион. Возможно, это связано с желанием разгрузить СИЗО…» — предположил адвокат.