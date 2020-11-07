Эстонцы рассказали, с какими онлайн-мошенниками им пришлось столкнуться

Так в какие мошеннические ловушки попались эстонцы? Это недавно обсуждалось в группе в Facebook «Kogumispäevik» , пишет Elu24.ee.

Поставной оператор услуг

Многие участники группы получали электронные письма, которые якобы были отправлены популярными поставщиками услуг, таким как: Netflix, Paypal или Aliexpress. Согласно письму, некая услуга не была оплачена или даже учетная запись клиента была деактивирована, к тому же, автор письма просил обновить информацию о платежном способе.

«Письма выглядят совершенно реалистично, если вы не обращаете внимания на электронную почту отправителя или тему письма», - говорит один из участников, получивший такое письмо. Однако этот тип мошенничества легко обнаружить - просто нажмите на имя отправителя и проверьте, действительно ли адрес электронной почты принадлежит оператору услуг.

Спонтанный звонок

Члены группы также рассказывают, что их пытались обмануть по телефону или с помощью сообщения. Однажды член группы получил сообщение от Налогово-таможенного департамента о том, что он имеет право на возврат налога.

А другой участник группы поделился историей о том, как с ним связались, чтобы оплатить его телефонный счет в Перу! Третьему, однако, позвонили из Инкассо и попросили немедленно оплатить штраф за парковку. «Было действительно приятно получить штраф за парковку, хотя у меня нет водительских прав или машины», - пошутил участник группы, получивший фальшивый штраф за парковку. Для таких спонтанных звонков всегда разумно проверить факты прежде, чем раскрывать информацию о себе.

Инвестиционное мошенничество

Существует множество видов инвестиционного мошенничества - от мошеннических звонков на иностранных языках и визуальных звонков, до пустых инвестиционных платформ. Прежде чем вкладывать деньги, вам следует еще раз тщательно проверить данные: кто является поставщиком услуг, имеет ли он лицензию в вашей стране и существуют ли предлагаемые продукты и проекты. Другой участник группы «Kogumispäevik» также дает хороший совет: «Не стоит инвестировать только потому, что кто-то предлагает!»

Неполученные покупки

Интернет-магазины в Эстонии набирают популярность, поэтому растет и количество мошенничества в них. «Я уже четыре года жду денег, потраченных на рубашки, которые я так и не получил", - делится пользователь.