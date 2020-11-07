Ведущий передачи «Звезды сошлись» погиб при крушении самолета

Ведущий ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб в результате аварии самолета в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли», - сказал собеседник агентства.

Колтовой вел на НТВ шоу «ДНК» и программу «Звезды сошлись».

В июле Колтовой в одном из интервью рассказал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.