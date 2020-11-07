Ведущий передачи «Звезды сошлись» погиб при крушении самолета
По предварительным данным, пассажиркой в самолете была его жена.
Ведущий ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ Александр Колтовой погиб в результате аварии самолета в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«За штурвалом находился Колтовой, пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. Оба погибли», - сказал собеседник агентства.
Колтовой вел на НТВ шоу «ДНК» и программу «Звезды сошлись».
В июле Колтовой в одном из интервью рассказал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но пока у него всего лишь 100 часов налета.
Частный легкомоторный самолет Cessna совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. «Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Спастись находившимся на борту не удалось», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы.