Митя Фомин не согласился на секс с богатым поклонником в обмен на карьерный рост

Солист Hi-Fi Митя Фомин на собственном примере понял, как чувствуют себя женщины после преследования со стороны назойливых кавалеров. Его поклонник мужского рода требует от него интимной близости в обмен на продвижение в карьере.

Фомин не ожидал, что сексуальные домогательства могут стать частью его жизни.

«Никогда не думал, что это может коснуться и меня, — признался артист. — А сейчас на собственной шкуре испытываю ту же самую проблему и неудобство в собственной жизни, когда четко осознаю, что интимный контакт и недвусмысленное предложение лечь в постель, а точнее, мое нежелание это сделать, закрывают дверь в определенную сферу моей творческой жизни».

Фомину уже 46 лет, но он отлично выглядит для своего возраста. А его фигуре могут позавидовать и многие молодые ребята. Это и могло привлечь к нему внимание обеспеченного кавалера.

Певец признался, что отказал неожиданному воздыхателю, но задался вопросом, пошли бы на такую сделку его фанаты. Большинство из них поддержали любимчика, однако нашлись и те, кто не поддержал строптивую звезду. Они напомнили Фомину, что тот уже не молод, так что помощь влиятельного друга в обмен на некоторые вольности в постели могла бы подстегнуть его карьеру.