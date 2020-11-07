Ида Галич снялась для Vogue. Читатели раскритиковали журнал за выбор героини

30-летняя Галич стала героиней традиционной рубрики журнала, где знаменитости делятся своими бьюти-секретами и показывают, как повторить их фирменный макияж. Среди русскоязычных участниц рубрики уже были Светлана Бондарчук, Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Zivert и Вера Брежнева. Однако то, что в «библию моды», как нередко называют Vogue, теперь вписали и Галич, оценили не все.

«Вог сошел с ума. Да, я подниму рейтинг страницы своим комментарием, но поверьте, видео смотреть невозможно. Вы журнал с именем, держите планку, пожалуйста, не ваш уровень это»; «Вог, где вы, и где эта непонятная дама вообще»; «Это лицо и Vogue? Вы серьезно? Куда катится мир и уровень журнала?»; «Ради интереса, почему удаляете негативные комментарии? Ида проплатила?»; «Отписка от Vogue! Лучше бы фото Ирины Шейк выкладывали!»

Но не все подписчики журнала были настроены против появления Галич. Некоторые порадовались ее успеху и даже попросили новых роликов с участием блогера.

«Ида добралась и до Vogue! Это нереально круто! Молодчина»; «Ида — невероятная женщина»; «Идончик и Vogue — что-то нереальное! Хочу вторую часть!» — поддержали Галич ее поклонники.

Напомним, что Ида сначала прославилась как участница КВН, а позднее — юмористического шоу «Comedy Баттл». Потом она стала пробовать свои силы в качестве телеведущей программ «Орел и решка» и «Ревизорро».