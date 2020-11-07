«Вышла из зоны комфорта»: Полина Гагарина сыграет в сериале «Бывшие»

«Я исполняю роль Лены — писательницы и популярного коуча. Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной», — написала артистка, пишет Gazeta.ru.

Гагарина напомнила о своем актерском образовании — в 2010 году она окончила курс Игоря Золотовицкого в школе-студии МХАТ.

«У меня есть диплом школы-студии МХАТ, и вот, наконец, все мои знания аккумулировались для достаточно серьезной роли, которую я очень давно хотела», — призналась она.

Певица также назвала «Бывшие» одним из немногих российских сериалов, которые она смотрела, а приглашение сниматься в нем — огромной неожиданностью.

«Конечно, я вышла из своей зоны комфорта — на съемке важно правильно встать, точно моргнуть, запомнить текст, суметь заплакать, сыграть точную эмоцию — это целый инструментарий профессионального актера! А у меня мало практики, поэтому какие-то вещи приходилось делать интуитивно. Но с таким кайфом!» — поделилась Гагарина с подписчиками.

Главные роли в сериале, съемки которого начались в августе, сыграли Денис Шведов и Любовь Аксенова, вместе с ними в проекте появятся Эра Зиганшина и Ростислав Бершауэр. Первый сезон «Бывших» вышел в 2018 году, после его успеха второй сезон зрители увидели уже осенью 2019 года.

По сюжету сериала, герой в исполнении Дениса Шведова становится психологом-консультантом Елены, которую играет Гагарина.

Ранее Гагарина возглавила список любимых эстрадных исполнителей у россиян. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян, она набрала наибольшее число голосов среди певиц, обойдя Пугачеву и Валерию.

При этом артистка попала в прицел внимания СМИ еще и из-за скандала, связанного с ее разводом с фотографом Дмитрием Исхаковым. В августе она дала интервью YouTube-шоу «Конечно, Вася», в котором рассказала подробности расставания.

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь», — сказала она.

Возможное расставание Гагариной и Исхакова начали обсуждать в мае. Одной из причин конфликта между ними называли разницу в доходах, так как несмотря на работу с частными клиентами и крупными компаниями доходы Исхакова были несопоставимы с доходами жены.

По данным издания Forbes, прошедший год принес Гагариной 377 млн рублей. Эксперты оценили один рекламный контракт с ее участием не менее чем в 14 млн рублей, а заказной концерт певицы стоит около 3,5 млн рублей.

В своем интервью о расставании с Исхаковым Гагарина опровергла сообщения ряда СМИ о том, что они якобы заключили брачный договор.