«Вышла из зоны комфорта»: Полина Гагарина сыграет в сериале «Бывшие»

Певица Полина Гагарина получила роль в сериале «Бывшие», где сыграет вместе с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой. Артистка призналась, что для работы на этом проекте ей понадобилось «аккумулировать» все знания, полученные в школе-студии МХАТ.
«Я исполняю роль Лены — писательницы и популярного коуча. Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной», — написала артистка, пишет Gazeta.ru.
Гагарина напомнила о своем актерском образовании — в 2010 году она окончила курс Игоря Золотовицкого в школе-студии МХАТ.
«У меня есть диплом школы-студии МХАТ, и вот, наконец, все мои знания аккумулировались для достаточно серьезной роли, которую я очень давно хотела», — призналась она.
Певица также назвала «Бывшие» одним из немногих российских сериалов, которые она смотрела, а приглашение сниматься в нем — огромной неожиданностью.
«Конечно, я вышла из своей зоны комфорта — на съемке важно правильно встать, точно моргнуть, запомнить текст, суметь заплакать, сыграть точную эмоцию — это целый инструментарий профессионального актера! А у меня мало практики, поэтому какие-то вещи приходилось делать интуитивно. Но с таким кайфом!» — поделилась Гагарина с подписчиками.
Главные роли в сериале, съемки которого начались в августе, сыграли Денис Шведов и Любовь Аксенова, вместе с ними в проекте появятся Эра Зиганшина и Ростислав Бершауэр. Первый сезон «Бывших» вышел в 2018 году, после его успеха второй сезон зрители увидели уже осенью 2019 года.
По сюжету сериала, герой в исполнении Дениса Шведова становится психологом-консультантом Елены, которую играет Гагарина.
Ранее Гагарина возглавила список любимых эстрадных исполнителей у россиян. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ среди 1600 совершеннолетних россиян, она набрала наибольшее число голосов среди певиц, обойдя Пугачеву и Валерию.
При этом артистка попала в прицел внимания СМИ еще и из-за скандала, связанного с ее разводом с фотографом Дмитрием Исхаковым. В августе она дала интервью YouTube-шоу «Конечно, Вася», в котором рассказала подробности расставания.
«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь», — сказала она.
Возможное расставание Гагариной и Исхакова начали обсуждать в мае. Одной из причин конфликта между ними называли разницу в доходах, так как несмотря на работу с частными клиентами и крупными компаниями доходы Исхакова были несопоставимы с доходами жены.
По данным издания Forbes, прошедший год принес Гагариной 377 млн рублей. Эксперты оценили один рекламный контракт с ее участием не менее чем в 14 млн рублей, а заказной концерт певицы стоит около 3,5 млн рублей.
В своем интервью о расставании с Исхаковым Гагарина опровергла сообщения ряда СМИ о том, что они якобы заключили брачный договор.
«Я абсолютно непрагматичный человек, скорее, романтичный. Не выстраиваю какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу, — пояснила она, отметив, что единственное, чтобы она подписала, это фразу: «претензий друг к другу не имеем».