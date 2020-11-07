Академический пример лицемерия: Харламова возмутила критика Comedy Club от Моргенштерна и Дудя

Не так давно в Сети появился очередной выпуск шоу «вДудь» на YouTube-канале известного журналиста и блогера Юрия Дудя.
Новым гостем проекта стал рэпер Алишер Моргенштерн. За короткое время видео набрало более 14 миллионов просмотров и множество комментариев пользователей.
На запись обратил внимание также резидент Comedy Club Гарик Харламов. В частности, юмористу не понравились заявления участников шоу о том, что проект ТНТ с его участием «скатился» за последнее время, пишет Topnews.ru.
Так, в ходе обсуждения Моргенштерн и Дудь сошлись во мнении о том, что Comedy Club сам превратился в тот шоу-бизнес, который долгое время высмеивали артисты шоу. При этом Алишер и вовсе заявил, что в последний раз смотрел проект еще в совсем юные годы.
Однако Гарик Харламов поймал рэпера на лжи, показав в своем Instagram кадры из Comedy Club, снятые в 2018 году. На видео запечатлены пришедшие в гости на проект и Алишер Моргенштерн, и Юрий Дудь. Заметно, что именитые гости прекрасно себя чувствуют, активно смеются и демонстрируют интерес к происходящему.
«2018 год. Забавные метаморфозы Дудя и Моргеншерна. Академический пример лицемерия на мой взгляд. Клабу уже 18 лет и к ней можно относиться по разному, на вкус и цвет, как говорится, но пока у нее есть зритель она жива. А зритель есть и его очень много. Что по телеку, что на ютюбе. Со всем уважением к участникам этой беседы», – написал Гарик.