Академический пример лицемерия: Харламова возмутила критика Comedy Club от Моргенштерна и Дудя

Новым гостем проекта стал рэпер Алишер Моргенштерн. За короткое время видео набрало более 14 миллионов просмотров и множество комментариев пользователей.

На запись обратил внимание также резидент Comedy Club Гарик Харламов. В частности, юмористу не понравились заявления участников шоу о том, что проект ТНТ с его участием «скатился» за последнее время, пишет Topnews.ru.

Так, в ходе обсуждения Моргенштерн и Дудь сошлись во мнении о том, что Comedy Club сам превратился в тот шоу-бизнес, который долгое время высмеивали артисты шоу. При этом Алишер и вовсе заявил, что в последний раз смотрел проект еще в совсем юные годы.

Однако Гарик Харламов поймал рэпера на лжи, показав в своем Instagram кадры из Comedy Club, снятые в 2018 году. На видео запечатлены пришедшие в гости на проект и Алишер Моргенштерн, и Юрий Дудь. Заметно, что именитые гости прекрасно себя чувствуют, активно смеются и демонстрируют интерес к происходящему.