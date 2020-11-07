Кому достанется наследство Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. У писателя осталось пятеро детей от трех союзов — две дочери и три сына. Вдова советского артиста эстрады Виктора Ильченко не раз утверждала, что у сатирика есть еще один сын от домработницы Инны. Однако пока этот факт не нашел официального подтверждения.

По словам адвоката Сергея Жорина, на наследство Жванецкого смогут претендовать абсолютно все дети. Главное, чтобы было установлено родство. «Не имеет значения, брачные ли это дети или нет. Если юридически родство не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто», — отметил юрист, пишет Starhit.ru.

Жорин подчеркнул, что судьба наследства могла быть прописана в брачном договоре, а если его не было, то половина имущества, нажитого в период брака, передается последней супруге Наталье Суровой. «А вот вторая половина в равных долях будет делиться между наследниками первой очереди: это и дети, и супруга. Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле», — добавил адвокат.

Сергей напомнил и про завещание, которое, возможно, успел составить Михаил Михайлович. «Должна быть выполнена воля ушедшего из жизни. Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например, пенсионер, ребенок, не достигший совершеннолетия или инвалид, то ему полагается обязательная доля. Это половина того, на что мог претендовать этот наследник, если бы не было составлено завещание. Другие же трудоспособные наследники, не упомянутые в завещании, не могут ни на что рассчитывать», — заключил защитник.