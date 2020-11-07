Врачи назвали самое доступное и недорогое средство защиты от COVID-19

«Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний», - говорится в документе Минздрава.

Вдобавок, будучи одним из самых доступных и недорогих продуктов, поваренная соль обеспечивает профилактику заражения коронавирусом тем, что пополняет организм важнейшими для иммунитета минералами – цинком и селеном. Исследователями была выявлена четкая зависимость: чем ниже уровень цинка и селена в организме человека, тем выше его риск заражения и вероятность того, что COVID-19 примет тяжелую форму.