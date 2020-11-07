Врачи назвали самое доступное и недорогое средство защиты от COVID-19

Согласно сборнику «Временных методических рекомендаций» Министерства здравоохранения России, поваренная соль является натуральным средством защиты от заболевания COVID-19 – соответственно, самым доступным и недорогим.
Использование солевого раствора (для промывания носа) может быть самым бюджетным способом защитить свой организм от заражения коронавирусом нового типа, передает Medikforum.ru.
«Элиминационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний», - говорится в документе Минздрава.
Также солевой раствор является эффективным средством, помогающим восстанавливаться после COVID-19, констатируют эксперты.
Вдобавок, будучи одним из самых доступных и недорогих продуктов, поваренная соль обеспечивает профилактику заражения коронавирусом тем, что пополняет организм важнейшими для иммунитета минералами – цинком и селеном. Исследователями была выявлена четкая зависимость: чем ниже уровень цинка и селена в организме человека, тем выше его риск заражения и вероятность того, что COVID-19 примет тяжелую форму.