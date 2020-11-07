Новый клип Little Big набрал больше двух миллионов просмотров за 20 часов

В нем музыканты в праздничных свитерах отмечают наступление Нового года. Участники Little Big выпили в кадре бутылку «Новичка» и закусили летучей мышью.

«Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века», — говорится в дисклеймере к видео, пишет Lenta.ru.