Парень на спор выпил 19 порций эспрессо, и вот уже 15 лет он мучается от последствий

Не сумев побороть свою гордыню и, как выяснилось, глупость, он заявил, что без проблем выпьет ещё больше. Theliterside и правда был уверен в своих силах: смены длились по 14 часов, и за это время он мог опрокинуть не одну чашку бодрящего. Конечно, он ошибался, передает Life.ru.

«Это была обычная ночная смена. Мы с Виком оба были в кафе. Он заявил, что собирается выпить 18 порций эспрессо, а я не мог сдать назад и сказал, что выпью 19».

Обычная чашка эспрессо всего 25–35 мл, поэтому все их порции вместились в пару кружек. Добавив сиропа, чтобы перебить горечь, они выпили напиток и приступили к своим обязанностям. Автор чувствовал себя лучше всех. А вот Вику стало так плохо, что меньше чем через час его отправили домой. Но и Theliterside вскоре понял — ничто не проходит бесследно. Он начал заикаться, а вместо бодрости почувствовал неконтролируемую дрожь.

«К нам зашла гостья, которая попросила капучино. И я просто не мог сделать лёгкий заказ. Я весь трясся, а потом, не выдержав, начал рыдать, не в силах остановиться. <...> Только смена закончилась, меня отправили домой, но и тогда я не мог спать ещё двое суток. Я рыдал, меня тошнило, а глаза и лицо будто стекали вниз. Это было страшно».