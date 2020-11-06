Парень на спор выпил 19 порций эспрессо, и вот уже 15 лет он мучается от последствий

Недавно на reddit пользователь Theliterside поделился историей, которая отобьёт любое желание лишний раз пить кофе. В 18 лет парень работал в «Старбаксе», и на одной из смен коллега по имени Вик похвастался, что за день может выпить 18 порций эспрессо.
Не сумев побороть свою гордыню и, как выяснилось, глупость, он заявил, что без проблем выпьет ещё больше. Theliterside и правда был уверен в своих силах: смены длились по 14 часов, и за это время он мог опрокинуть не одну чашку бодрящего. Конечно, он ошибался, передает Life.ru.
«Это была обычная ночная смена. Мы с Виком оба были в кафе. Он заявил, что собирается выпить 18 порций эспрессо, а я не мог сдать назад и сказал, что выпью 19».
Обычная чашка эспрессо всего 25–35 мл, поэтому все их порции вместились в пару кружек. Добавив сиропа, чтобы перебить горечь, они выпили напиток и приступили к своим обязанностям. Автор чувствовал себя лучше всех. А вот Вику стало так плохо, что меньше чем через час его отправили домой. Но и Theliterside вскоре понял — ничто не проходит бесследно. Он начал заикаться, а вместо бодрости почувствовал неконтролируемую дрожь.
«К нам зашла гостья, которая попросила капучино. И я просто не мог сделать лёгкий заказ. Я весь трясся, а потом, не выдержав, начал рыдать, не в силах остановиться. <...> Только смена закончилась, меня отправили домой, но и тогда я не мог спать ещё двое суток. Я рыдал, меня тошнило, а глаза и лицо будто стекали вниз. Это было страшно».
По словам Theliterside, с тех пор прошло уже 15 лет, но он до сих пор не переносит запаха кофе. Кроме того, теперь он вообще не пьёт ничего, что содержит кофеин. Поэтому чаще всего он предпочитает обычную воду, и, похоже, это вряд ли когда-нибудь изменится.