Михаила Ефремова отправили в колонию

56-летний Михаил Ефремов покинул СИЗО-5 «Водник», в котором находился с начала сентября в ожидании окончательного приговора. Теперь же актер будет отбывать наказание в колонии общего режима ближайшие 7,5 лет. Точный адрес место заключения пока не называется, его чуть позже сообщит родственникам администрация следственного изолятора, сообщает Starhit.ru.