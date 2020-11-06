Михаила Ефремова отправили в колонию

Суд назначил актеру за смертельное ДТП восемь лет колонии общего режима. Звезде все-таки удалось снизить срок, однако, всего лишь на полгода. Сегодня же появилась информация, что Михаил Олегович уже находится на пути к месту отбывания наказания.
56-летний Михаил Ефремов покинул СИЗО-5 «Водник», в котором находился с начала сентября в ожидании окончательного приговора. Теперь же актер будет отбывать наказание в колонии общего режима ближайшие 7,5 лет. Точный адрес место заключения пока не называется, его чуть позже сообщит родственникам администрация следственного изолятора, сообщает Starhit.ru.