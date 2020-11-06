Тарзан признался правоохранителям, что его шантажируют секс-видео с двумя девушками

Громкий скандал вокруг измены стриптизера жене Наташе Королевой не утихает уже два месяца, пишет Пятый канал.
Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко рассказал про шантаж со стороны двух его любовниц. Он признался правоохранителям в существовании некоего видео пикантного содержания с участием его и этих особ. Якобы те ищут, кому продать эту запись.
По данным издания, в ответ на это была начата доследственная проверка по возможным нарушениям, предусмотренным статьей 137 часть первая Уголовного кодекса РФ. Там идет речь о неприкосновенности частной жизни.
Признание Тарзан сделал во время допроса по другому делу — о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей (54 310 евро) у его жены Наташи Королевой. Именно с этого начался скандал с его изменой. 10 сентября певица заявила о пропаже украшений из дома. Она сообщила, что в ее отсутствие муж принимал двух незнакомых девушек, которые и могли забрать ее вещи.
Стриптизер вскоре признался в измене жене, но позже удалил это видео из своего блога в Instagram. Впрочем, тогда речь шла только об одной любовнице — Анастасии Шульженко. Начинающая актриса охотно делится подробностями случившегося и уверяет, что роман длился более полутора лет. А вот кражу отрицает. Новые показания Тарзана открыли новые пикантные подробности происшествия.