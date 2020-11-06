Пошел ко дну: Джонни Депп не вернется к роли Джека Воробья

Отмечается, что до решения суда стороны обсуждали возможность возвращения 57-летнего артиста в небольшой роли в предстоящей перезагрузке пиратской саги, однако на фоне поражения Деппа в Disney отказались от данной идеи.

В материале уточняется, что это, вероятно, лишь первое из многих подобных отказов от актера со стороны студий — якобы в будущем Депп лишится работы и в других проектах, в которых, не признай его суд "избивающим жену", он бы снялся.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации наиболее интересна реакция Тима Бертона — давнего друга Деппа, у которого артист сыграл в целом ряде картин: пойдет ли постановщик на поводу у индустрии или же поставит личные отношения с актером выше возможных рисков, связанных с приглашением его в одну из своих последующих лент.

Незадолго до оглашения лондонским судом решения по делу Деппа и Херд в СМИ появилась информация, что студия Warner Bros. разрабатывает третью часть «Фантастических тварей» и сиквел «Аквамена» таким образом, чтобы, если появится необходимость, минимизировать экранное время бывших супругов в этих проектах. Как рассказывали осведомленные источники, руководство студии собиралось существенно сократить роли актеров в своих блокбастерах, когда (или если) на одном из грядущих разбирательств вскроются новые неприятные подробности их личной жизни — или же когда суд примет сторону одного из них. И теперь — после отклонения иска Деппа — его участие в "Тварях" под большим вопросом.

В "Пиратах Карибского моря", одной из главных (и по общим сборам, и по культурной значимости) кинофраншиз нынешнего века, Джонни Депп исполнял роль Джека Воробья — персонаж с годами добился сумасшедшей популярности, во многом опередив даже известность самой серии. В общей сложности Депп появился в культовом образе в пяти фильмах ("Проклятие Черной жемчужины", "Сундук мертвеца", "На краю света", "На странных берегах", "Мертвецы не рассказывают сказки").

Суммарные кассовые сборы картин превысили 4,5 миллиарда долларов. Между тем последняя часть — «Мертвецы не рассказывают сказки» 2017 года — оказалась в разы менее прибыльной, чем прошлые работы, заработав всего 795 миллионов долларов.