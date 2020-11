Пошел ко дну: Джонни Депп не вернется к роли Джека Воробья

Студия Disney отказалась от идеи возвращения Джонни Деппа во франшизу "Пираты Карибского моря" после того, как актер проиграл в Высоком суде Лондона иск против издателя News Group Newspapers по факту материала The Sun, в котором его обвиняли в домашнем насилии над экс-супругой Эмбер Херд. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, близких к кинокомпании, пишет msn.com.