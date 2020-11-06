Эстонская звезда соцсетей дала совет всем женщинам, которые хотят выйти замуж за успешного мужчину

«Нет ничего плохого в том, что вы хотите видеть рядом с собой успешного партнера, но я думаю, что в этом случае вы должны быть успешными сами, а не просто полагаться на своего партнера, чтобы жить в достатке, - объясняет Мэрилин свою позицию. - Мой отец всегда говорил мне, что не хочет, чтобы я когда-либо была одной из тех женщин, которые гонятся за чьими-то деньгами. Если вы хотите лучшей жизни, вы должны работать над этим и быть независимыми».