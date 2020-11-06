Эстонская звезда соцсетей дала совет всем женщинам, которые хотят выйти замуж за успешного мужчину

Светская львица и блогер Mэрилин Нау (27) рассказала в соцсетях, чему ее научил отец. «Папа всегда говорил: Мэрилин, что бы ни делала в жизни, не гонись за деньгами. Если ты хочешь хорошей жизни, работай над этим и будь независимой», - поделилась Нау с подписчиками напутствием отца, пишет Elu24.
«Нет ничего плохого в том, что вы хотите видеть рядом с собой успешного партнера, но я думаю, что в этом случае вы должны быть успешными сами, а не просто полагаться на своего партнера, чтобы жить в достатке, - объясняет Мэрилин свою позицию. - Мой отец всегда говорил мне, что не хочет, чтобы я когда-либо была одной из тех женщин, которые гонятся за чьими-то деньгами. Если вы хотите лучшей жизни, вы должны работать над этим и быть независимыми».
Мэрилин Нау считает, что успешному мужчине нравится, когда рядом с ним самодостаточная женщина, которая умна, трудолюбива и имеет цель в жизни.
«Однажды, когда твое красивое лицо и фигура исчезнут, что ты сможешь предложить?» - продолжает Мэрилин. - Одно дело - спать с красивыми женщинами (мужчины могут заполучить кого угодно, особенно если у них есть деньги), но другое дело, на ком они в конечном итоге женятся. Я не знаю ни одного успешного, умного, решительного человека, который в конце концов женился бы на охотнице за деньгами, которой нечего предложить, кроме красивой мордашки».