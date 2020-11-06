Есть откровенные сцены: Полина Гагарина похвасталась первой ролью в кино

33-летняя Полина Гагарина после расставания с 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым переживает взлет карьеры. Певица получила предложение сняться в сериале «Бывшие», пишет Cosmo.
Исполнительница хитов «Обезоружена» и «Смотри» показала себя в образе своей героини. Полина сделала гладкую укладку и нанесла макияж с акцентом на глаза. Гагарина выделила брови темным карандашом и густо накрасила ресницы тушью. Звезда нанесла на веки темные тени и растушевала их.
Артистка надела платье миди с запахом и накинула сверху объемную косуху из красной кожи. Яркие аксессуары в виде подвесок на шее, а также сумка кросс-боди на длинной цепочке завершили ее аутфит. Затем Полина переоделась в удлиненный жакет, который подпоясала кожаным ремнем с металлической пряжкой.
Молния для тех, кто ждал моего большого дебюта в кино! В новом сезоне сериала «Бывшие» я исполняю роль Лены — писательницы и популярного коуча. Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной. У меня есть диплом Школы-Студии МХАТ, и вот, наконец, все мои знания аккумулировались для достаточно серьезной роли, которую я очень давно хотела. Так получилось, что “Бывшие” – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем. Конечно, я вышла из своей зоны комфорта – на съемке важно правильно встать, точно моргнуть, запомнить текст, суметь заплакать, сыграть точную эмоцию – это целый инструментарий профессионального актера! А у меня мало практики, поэтому какие-то вещи приходилось делать интуитивно. Но с таким кайфом! Спасибо моим замечательным партнерам @shvedoff_den и @im_lyubovaksenova режиссеру @ovikpetyan и оператору-постановщику @maks_mi а также большой съемочной группе за терпение, а еще за радость и удовольствие быть с вами! Сериал выйдет уже скоро на видеосервисе @start.ru #полинагагарина #гагаринапоехали
Наставница шоу «Голос» показала несколько кадров со съемок третьего сезона сериала «Бывшие». Актриса позировала с Денисом Шведовым: они лежали на полу и смотрели в потолок. После этого звезда снялась у зеркала. Она подняла голову и чувственно приоткрыла рот, положив ладонь на лицо.
Гагарина рассказала, что сыграет в сериале писательницу и коуча Елену. Теледива призналась, что характер героини дался ей нелегко. «Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется, и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной», — высказалась Полина.
Она отметила, что съемки стали шансом продемонстрировать знания, полученные в Школе-студии МХАТ. «Я вышла из своей зоны комфорта – на съемке важно правильно встать, точно моргнуть, запомнить текст, суметь заплакать, сыграть точную эмоцию – это целый инструментарий профессионального актера! В сериале есть откровенные сцены — это тоже непросто, а непростое всегда дает возможность расти. А у меня мало практики, поэтому какие-то вещи приходилось делать интуитивно. Но с таким кайфом!» — добавила Полина.