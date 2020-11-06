Есть откровенные сцены: Полина Гагарина похвасталась первой ролью в кино

Артистка надела платье миди с запахом и накинула сверху объемную косуху из красной кожи. Яркие аксессуары в виде подвесок на шее, а также сумка кросс-боди на длинной цепочке завершили ее аутфит. Затем Полина переоделась в удлиненный жакет, который подпоясала кожаным ремнем с металлической пряжкой.

Наставница шоу «Голос» показала несколько кадров со съемок третьего сезона сериала «Бывшие». Актриса позировала с Денисом Шведовым: они лежали на полу и смотрели в потолок. После этого звезда снялась у зеркала. Она подняла голову и чувственно приоткрыла рот, положив ладонь на лицо.

Гагарина рассказала, что сыграет в сериале писательницу и коуча Елену. Теледива призналась, что характер героини дался ей нелегко. «Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется, и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной», — высказалась Полина.

Она отметила, что съемки стали шансом продемонстрировать знания, полученные в Школе-студии МХАТ. «Я вышла из своей зоны комфорта – на съемке важно правильно встать, точно моргнуть, запомнить текст, суметь заплакать, сыграть точную эмоцию – это целый инструментарий профессионального актера! В сериале есть откровенные сцены — это тоже непросто, а непростое всегда дает возможность расти. А у меня мало практики, поэтому какие-то вещи приходилось делать интуитивно. Но с таким кайфом!» — добавила Полина.