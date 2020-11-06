«В этих маленьких объятиях моя большая сила»: Светлана Лобода поделилась фото с дочкой

Мне нравится ореол таинственности вокруг Светиной жизни. Я не считаю это продюсерской историей, это связано с личной жизнью моего артиста, и я не хочу это комментировать. Она же все тебе рассказала в интервью? Я вообще не хотела бы эту тему комментировать, потому что мы ее потом не согласуем. И потому, что это ее личная история, и я ее не придумывала. Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было.