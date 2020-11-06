«В этих маленьких объятиях моя большая сила»: Светлана Лобода поделилась фото с дочкой

В 2018 году Светлана Лобода родила дочь Тильду, но имя ее отца хранит в секрете. Вчера 38-летняя артистка опубликовала редкий семейный кадр с двухлетней дочерью и призналась, что каждый день благодарит Бога за возможность быть мамой, пишет Сплетник.
— написала певица под фото.
На снимке звезда позирует в коротком черном платье и босоножках Saint Laurent, Тильду же любящая мама одела в платье с цветочным принтом от Dolce & Gabbana.
Судя по всему, снимок сделан за границей. В последнее время Лобода много путешествует: свой день рождения она отметила в Дубае, а потом отправилась на Мальдивы. Исполнительница хита "Твои глаза" также воспитывает девятилетнюю дочь Еву от хореографа Андрея Царя. Отцом Тильды некоторые считают солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.
В интервью шоу "Осторожно, Собчак!" продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина так прокомментировала слухи о романе ее подопечной и Тилля Линдеманна:
Мне нравится ореол таинственности вокруг Светиной жизни. Я не считаю это продюсерской историей, это связано с личной жизнью моего артиста, и я не хочу это комментировать. Она же все тебе рассказала в интервью? Я вообще не хотела бы эту тему комментировать, потому что мы ее потом не согласуем. И потому, что это ее личная история, и я ее не придумывала. Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было.