Острое, соленое, сладкое: что говорят о вас ваши вкусы в еде

Кого-то всю жизнь «тянет на солененькое», кто-то ест столько перца, что, кажется, вот-вот начнет дышать огнем, кто-то не может прожить и дня без плюшек и тортиков, а кто-то даже чай предпочитает пить крепким и горьким, без крупинки сахара.

Наши вкусовые пристрастия обусловлены не только пищевыми привычками – они могут сказать кое-что и о состоянии организма. А некоторые из особенностей вкусовых предпочтений закладываются и вовсе еще до рождения.

Об этом рассказала заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатерина Пырьева.

Зачастую вкусы обусловлены чисто физиологическими причинами. Например, у людей, которые все едят с большим количеством соли, как правило, пониженное давление. Таким образом они стимулируют тонус сосудов.

Острую пищу выбирают люди с пониженной секрецией в желудке. Острое как раз ее и стимулирует.

А что же со сладким? Дети практически всегда любят сладости, но с определенного возраста в норме склонность к сладкому сильно снижается.

А настоящие сладкоежки – это люди с нестабильным метаболизмом глюкозы. С помощью избыточного сахара организм пытается сделать уровень глюкозы комфортным.

Когда все в организме в норме и в балансе, вкусы – вопрос в первую очередь пищевых привычек. И тогда пристрастие к тому или иному продукту можно контролировать и регулировать.

Например, если вы привыкли пить чай с тремя ложками сахара, то сразу чай с одной его ложечкой покажется безвкусным. Привести чувствительность к сахару в норму поможет постепенное снижение, отметила Пырьева в интервью радио Sputnik. То же самое касается и соленого.