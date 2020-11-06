В Лондоне скончался бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

«Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой и просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней», — написал Тревор Хенсли.

I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday... Posted by Trevor Hensley on Thursday, November 5, 2020

Он также попросил фанатов и друзей погибшего не задавать вопросов о церемонии прощания, отметив, что музыкант будет кремирован на частной церемонии в Испании.

Причины смерти музыканта остаются неизвестными.