В Лондоне скончался бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

Британский рок-музыкант Кен Хенсли, прославившийся как солист группы Uriah Heep, скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил его брат Тревор Хенсли на своей странице в Facebook, сообщает News.mail.ru.
«Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался в среду вечером. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой и просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней», — написал Тревор Хенсли.
I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday...Posted by Trevor Hensley on Thursday, November 5, 2020
Он также попросил фанатов и друзей погибшего не задавать вопросов о церемонии прощания, отметив, что музыкант будет кремирован на частной церемонии в Испании.
Причины смерти музыканта остаются неизвестными.
Кен Хенсли выступал в группе Uriah Heep с 1970 по 1980 год. Он прославился как талантливый композитор и солист, а группа приобрела всемирную известность, благодаря оригинальному варианту хард-рока и экспериментами со звуком и жанрами.