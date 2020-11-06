В Европе разоблачили сеть притворявшихся геями беженцев

Правительство европейской страны рассмотрело около 250 дел о предоставлении убежища и выявило 36 случаев мошенничества. В настоящее время Амстердам отозвал статус беженца у одного угандийца и ввел более строгие критерии для запроса убежища на основании сексуальной ориентации для граждан этой страны. Еще десятки дел будет пересмотрены в ближайшее время.

По данным Службы иммиграции и натурализации Нидерландов (IND), организованная сеть помогала угандийским просителям собирать документы и обучала притворяться представителями ЛГБТ-сообщества. За эту услугу мошенники требовали 2,5 тысячи евро.

ЛГБТ-правозащитники выразили обеспокоенность из-за того, что прецедент создаст сложности для настоящих беженцев. «Это действительно плохо, что теперь целая группа людей, независимо от того, притворялись они или нет, теперь считается ненадежной», — заявил председатель организации для помощи беженцам Сандро Кортекаас.

Представитель голландской группы по защите прав ЛГБТ Филип Тийсма добавил, что IND недостаточно внимательно отнеслось к культурным различиям при принятии решения. «Вы просите человека из другой страны, который никогда ни с кем не говорил о своей сексуальной идентичности, рассказать свою историю (...). Я могу представить, что они хотят быть хорошо подготовленными к такого рода вопросам. Это не означает, что они не лесбиянки, геи, бисексуалы или трансгендеры», — заключил он.