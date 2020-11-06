Эмме Стоун – 32! Лучшие роли музы Вуди Аллена

За свою карьеру Эмма уже успела получить "Оскар" и стать настоящей музой для кинорежиссера Вуди Аллена. На счету у Стоун десятки успешных ролей, и сегодня мы предлагаем вспомнить самые яркие из них.

"Бердмэн", 2014

Жесткий, остроумный, трагикомедийный фильм. За "Бердмэна", который рассказывает историю некогда культового актера, пытающегося вернуться на актерский Олимп, Эмма Стоун получила свою первую номинацию на "Оскар".

"Магия лунного света", 2014

Вуди Аллен пригласил Эмму Стоун на главную роль в свою очередную романтическую комедию. Актрисе досталась роль молодой спиритуалистки Софи, которая втирается в доверие к обеспеченным семьям. Действие фильма происходит в 1920-е годы на французском Лазурном берегу. Средиземное море, шляпки с живыми цветами и кружевные платья очень украшают Эмму Стоун.

"Иррациональный человек", 2015

Второй подряд проект Вуди Аллена, в котором Эмма Стоун получила роль. Это детективная драма, рассказывающая о профессоре философии, застрявшем в экзистенциальном кризисе. Выйти из депрессии ему помогает роман со студенткой. Главные роли в картине исполнили Эмма Стоун и Хоакин Феникс. Премьера фильма состоялась в 2015 году в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля.

"Ла-Ла Ленд", 2016

Третий совместный фильм Райана Гослинга и Эммы Стоун. Мюзикл режиссера Дэмьена Шазеля – это история любви джазового музыканта Себастьяна и начинающей актрисы Мии. Картина одержала победу во всех семи номинациях, в которых была представлена на церемонии "Золотой глобус", установив рекорд за всю историю премии. Также получила одиннадцать номинаций премии BAFTA, победив в пяти категориях. Именно роль Мии принесла Эмме Стоун ее первый "Оскар".

"Фаворитка", 2018