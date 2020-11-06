«Ты уникальна»: Нюша трогательно поздравила дочь Симбу с днем рождения

Три года назад певица Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, а в 2018-м у них родилась дочь, которой дали необычное имя Симба. Этот факт родители долгое время скрывали от общественности, впрочем, как и самого ребенка. Но позже объяснили, что оба особенно любят мультфильм «Король Лев». Теперь же Симбе исполнилось два года. Нюша трогательно поздравила девочку в своем Instagram, опубликовав семейные фото, пишет Телепрограмма.