Пт, 6.11.2020
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«Ты уникальна»: Нюша трогательно поздравила дочь Симбу с днем рождения

Нюша.

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Три года назад певица Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, а в 2018-м у них родилась дочь, которой дали необычное имя Симба. Этот факт родители долгое время скрывали от общественности, впрочем, как и самого ребенка. Но позже объяснили, что оба особенно любят мультфильм «Король Лев». Теперь же Симбе исполнилось два года. Нюша трогательно поздравила девочку в своем Instagram, опубликовав семейные фото, пишет Телепрограмма.

Нашей малышке уже целых два годика. Ты уникальна, моя ненаглядная чудо-вселенная… Мама любит тебя самой безусловной и бесконечной любовью,

— подписала снимки Нюша.

К поздравлениям присоединились и фанаты артистки.

«Она прекрасна! Счастья вам! Такие классные!» — писали пользователи Сети.

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