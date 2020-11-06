МакSим впервые раскрыла причины того, почему ей пришлось отказаться от сцены

Теперь наконец высказаться решила сама 37-летняя Марина Максимова, которую поклонники знают как МакSим. Певица стала гостьей шоу «Судьба человека», где рассказала осебе все. По словам артистки, ей действительно пришлось нелегко. Она попала в аварию, восстановление после которой заняло немало времени. Оставшись без движения, исполнительница, которая не представляла жизни без спорта, набрала вес. Её стали мучить жуткие боли, и о сцене пришлось забыть.

«Я попала в серьёзную аварию и пролежала в больнице два месяца: сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать. Я вставала с поддержкой, с помощью. Не было переломов, но были очень серьёзные внутренние повреждения. Я тогда поправилась на 15 кг, потому что нельзя было двигаться. <...> Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие головные боли, которые нельзя было стерпеть. Мне нужно выступать, а я лежала и понимала, что не могу встать. Поэтому я заявила, что покидаю сцену», - говорит певица.

Однако МакSим отметила, что приостановила творческую деятельность по множеству причин. Виной тому стало не только состояние здоровья, но и жизненные обстоятельства. Какие именно, певица не уточнила.

«Мой уход связан не только с этим. Но и вообще с моей жизнью, с последними событиями. Очень много чего произошло за последние семь лет. И я очень благодарна судьбе, что всё сложилось именно так», - уверяет МакSим.

Также она рассказала о своём детстве, творческом пути и первой любви. В 14–15 лет она уже стала работать в ночных клубах и ресторанах, а утром шла в школу, которую ей удалось окончить на четвёрки и пятёрки. А затем в её жизни появилась первая любовь — Андрей Шульц. Он был старше Марины на 11 лет и состоял в браке. Чувства были настолько сильны, что он захотел жениться на девушке, но МакSим в итоге выбрала карьеру. Она уехала в Москву и взяла псевдоним по имени брата, с которым они очень близки.