Пт, 6.11.2020
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Невероятные фото: как популярные породы собак изменились за 100 лет

Собачки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За последние 100 лет некоторые породы собак под влиянием человека изменились до неузнаваемости. Плоская морда, короткие лапы и обвисшая кожа – это лишь некоторые из самых распространенных признаков «улучшения».

В архиве Dogs of All Nations есть множество впечатляющих фотографий популярных пород «до» и «после» вмешательства селекционеров. Вот некоторые из них:

1. Салюки

Фото: Bored Panda
2. Чау-чау
 
Фото: Bored Panda
3. Шелти
 
Фото: Bored Panda
4. Ротвейлер
 
Фото: Bored Panda
5. Боксер
 
Фото: Bored Panda
6. Доберман
 
Фото: Bored Panda
7. Немецкая овчарка
 
Фото: Bored Panda
8. Ирландский сеттер
 
Фото: Bored Panda
9. Ньюфаундленд
 
Фото: Bored Panda
10. Бультерьер
 
Фото: Bored Panda
11. Такса
 
Фото: Bored Panda
12. Мопс
 
Фото: Bored Panda
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