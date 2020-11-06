Невероятные фото: как популярные породы собак изменились за 100 лет

За последние 100 лет некоторые породы собак под влиянием человека изменились до неузнаваемости. Плоская морда, короткие лапы и обвисшая кожа – это лишь некоторые из самых распространенных признаков «улучшения».
В архиве Dogs of All Nations есть множество впечатляющих фотографий популярных пород «до» и «после» вмешательства селекционеров. Вот некоторые из них:
1. Салюки
2. Чау-чау
3. Шелти
4. Ротвейлер
5. Боксер
6. Доберман
7. Немецкая овчарка
8. Ирландский сеттер
9. Ньюфаундленд
10. Бультерьер
11. Такса
12. Мопс