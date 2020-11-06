Кристина Асмус получила травму на съемках постельной сцены

Съемки картины стартовали совсем недавно, а уже не обошлось без неприятностей. В Инстаграме актриса пожаловалась, что получила травму. Причем виновником происшествия оказался ее экранный муж - эту роль играет актер Арсений Робак.

Кристина поранилась во время съемок сцены в супружеской постели. «Вчера на съемках у меня произошла травма. Фильм «Булки» начинается с того, что моя героиня лежит в кровати и листает чужие сторис. Потом её муж переворачивается во сне и случайно ударяет по телефону, - написала Асмус. - Всё было прекрасно до крупного плана, где меня попросили держать телефон прямо над лицом - чтобы он не прятался за кадром. Мой экранный муж Арсений Робак по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли. P.S. Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь».

ФОТО: Instagram

Кристину в последнее время преследуют проблемы со здоровьем. В сентябре актриса серьезно заболела, когда снималась в шоу «Золото Геленджика» канала ТНТ.

«Работа по 20 часов в день, диеты, + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером, и организм сказал «харэ», - сообщила она в Инстаграме. - Надеюсь в кадре жар, сопли ручьём и заклинившая шея не очень будут видны».

Едва вернувшись из Геленджика, Кристина отправилась на гастроли вместе с театром имени Ермоловой. И тут приключилась новая напасть - у актрисы пропал голос. «Лежу сейчас под капельницей, - вновь пожаловалась артистка. - Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... А голоса нет. Отеки не спадают совсем, тонус не появляется, и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля, и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это все график, которым я себя довела. Впервые, наверное, в голове мысль - что это все, конечно, того не стоило».

ФОТО: Instagram

В середине сентября Кристина сообщила о новом недуге - она заразилась коронавирусом. Актриса очень тяжело перенесла болезнь и рассказывала, что ей несколько раз вызывали скорую. К счастью, обошлось без госпитализации - она лечилась на дому и провела несколько недель на карантине. Асмус сообщила поклонникам, что у нее три дня держалась температура выше 39 градусов, было красное горло, кашель, ломота во всем теле и головная боль. Плюс актриса начисто утратила обоняние.