Бывший стриптизер рассказал, как пьяная певица Слава развлекалась на дне рождения

Некий 22-летний Андрей, который в прошлом трудился стриптизером, вспоминает, что в клубе, где он работал, нередко бывали знаменитости. Но больше всего парню и его коллегам запомнился визит певицы Славы.

«Она отмечала там день рождения, была на коне — затащила коня в клуб, села на него, поехала и башкой ударилась о второй этаж, упала. Она шесть часов сидела, пела свои песни, и мы с пацанами в гримерке слушали, как она пьяным голосом шесть часов поет песни», — поделился Андрей.

Певица Слава не скрывает, что любит выпить, порой позволяет себе даже перед концертом. По словам звезды, алкоголь не мешает ей выступать. А несколько лет назад артистку даже сняли с рейса в Караганде из-за жалобы иностранного гражданина.

Славе и ее команде пришлось поехать в местный наркологический диспансер, чтобы пройти там медицинское освидетельствование. «Да, мы пили до полета вино, на столе было немного виски, но количество алкоголя было очень незначительным», — не стала отрицать опьянения исполнительница.