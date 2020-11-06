Похож на папу: Снигирь впервые за долгое время показала сына от Цыганова

Актриса Юлия Снигирь впервые за долгое время показала сына. Мальчик растет копией отца – артиста Евгения Цыганова, пишут dni.ru.
Юлия Снигирь стала мамой 9 марта 2016 года. Знаменитость родила возлюбленному, коллеге по цеху Евгению Цыганову, сына, которого назвали Федор.
Незадолго до появления малыша на свет, его родители фигурировали в огромном скандале. Дело в том, что в 2015-м Евгений Цыганов ушел он беременной гражданской жены Ирины Леоновой и шестерых детей. Разлучницей стала Юлия Снигирь. Последняя на тот момент также была в положении.
Поступок Цыганова вызвал негативную реакцию общественности. Актера и его новую зазнобу затравили в Сети. За Снигирь охотились папарацци.
С тех пор Юлия и Евгений с осторожностью говорят о личной жизни. Знаменитости не публикуют совместные снимки и редко показывают общего сына.
Не так давно в беседах с журналистами Юлия Снигирь отмечала, что ее сын заметно подрос и стал самостоятельным. По ее словам, он стал обращать внимание на прическу матери и делать ей комплименты. Самой актрисе, как она говорила, очень радостно от такого внимания наследника.