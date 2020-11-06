Похож на папу: Снигирь впервые за долгое время показала сына от Цыганова

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Юлия с сыном запечатлены во время прогулки. Четырехлетний Федор, как показалось, очень похож на своего знаменитого папу.

Не так давно в беседах с журналистами Юлия Снигирь отмечала, что ее сын заметно подрос и стал самостоятельным. По ее словам, он стал обращать внимание на прическу матери и делать ей комплименты. Самой актрисе, как она говорила, очень радостно от такого внимания наследника.