В Москве разыскивают наркодиллеров, отравивших звезду «Дома-2»

Правоохранители Москвы начали поиски наркоторговцев, которые могли продать запрещенные вещества звезде «Дома-2» Полине Лобановой. Два года назад 20-летняя девушка умерла при странных обстоятельствах. Она неожиданно скончалась в квартире друга. Следов насилия на ее теле не обнаружили. Официальной причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

Как подтвердила экспертиза, смерть Лобановой наступила в результате сердечного приступа, который спровоцировало употребление экстази. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Этот факт как минимум предполагает возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков.