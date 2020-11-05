В Москве разыскивают наркодиллеров, отравивших звезду «Дома-2»

Экспертиза подтвердила, что смерть девушки наступила в результате употребления запрещенных веществ.
Правоохранители Москвы начали поиски наркоторговцев, которые могли продать запрещенные вещества звезде «Дома-2» Полине Лобановой. Два года назад 20-летняя девушка умерла при странных обстоятельствах. Она неожиданно скончалась в квартире друга. Следов насилия на ее теле не обнаружили. Официальной причиной смерти назвали сердечную недостаточность.
Как подтвердила экспертиза, смерть Лобановой наступила в результате сердечного приступа, который спровоцировало употребление экстази. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Этот факт как минимум предполагает возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков.
При этом старшая сестра экс-участницы телестройки Василиса изначально уверяла общественность, что Полину в плохой компании «накачали» наркотическими веществами. Стражам порядка предстоит установить, употребляла ли Лобанова препарат по собственной воле или ей его подмешали, что квалифицируется как убийство. От этого зависит вопрос, кто возьмется за дальнейшее расследование этого дела — полиция или Следственный комитет. Не исключено, что проблема подследственности стала причиной двухгодичного промедления в расследовании подозрительных обстоятельств смерти Полины.