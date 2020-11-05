Мэрилин Керро: этот кристалл поможет укрепить ваше здоровье

Признанная ведьма Мэрилин Керро верит, что человек может сильно повлиять на свое качество жизни и здоровье.

Ведьма рекомендует использовать различные кристаллы, которые дадут нам силы для достижения наших целей, пишет портал Buduaar.

Например, белый говлит укрепляет здоровье - точнее, этот кристалл направлен укрепление костей и зубов, помогая организму лучше усваивать кальций.