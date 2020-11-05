Чт, 5.11.2020
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Мэрилин Керро: этот кристалл поможет укрепить ваше здоровье

Мэрилин Керро в своем магазине

ФОТО: Instagram

Как известно, в квартале Ротерманни, Мэрилин держит свой магазин и центр консультаций. Помимо прочего, ведьма продает кристаллы. Мерилин поделилось свойствами одного очень особенного кристалла. 

Признанная ведьма Мэрилин Керро верит, что человек может сильно повлиять на свое качество жизни и здоровье.

Ведьма рекомендует использовать различные кристаллы, которые дадут нам силы для достижения наших целей, пишет портал Buduaar.

Например, белый говлит укрепляет здоровье - точнее, этот кристалл направлен укрепление костей и зубов, помогая организму лучше усваивать кальций.

Кроме того, белый говлит оказывает успокаивающее действие, снимая раздражение. Этот кристалл придает вам дополнительную силу, стойкость и уверенность.

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