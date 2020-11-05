На какие действия хозяина может обидеться кошка, и как в этом случае стоит поступить

Любящие кошки стараются больше проводить времени рядом с владельцем, тоскуя и страдая, когда остаются одни в доме. Известно, что кошки обладают тонкой душевной организацией, чувствительны к перепадам настроения своего хозяина, и обидеть животное достаточно просто.

Кошки, кажущиеся самодостаточными и независимыми, могут обидеться и при этом на длительный период. Если владелец не будет предпринимать попыток помириться с кошкой, возникает риск развития у животного стресса и нервозности, которые могут привести в последующем к серьезным заболеваниям.

Могут ли кошки обижаться

Как и человек, каждое животное, особенно если дело касается кошек, обладает индивидуальным набором качеств в характере. Реакция на один и тот же вид действий от владельца, может рассматриваться кошкой как серьезная обида или же несерьезный жест. Обиженное животное может замкнуться в себе, став агрессивным и избегающим общения с любыми людьми.

Некоторые кошки, обиженные своим владельцем, предпринимают попытки сбежать из дома, переставая доверять человеку. Есть кошки, которые начинают искусно придумывать, как отомстить владельцу за нанесенную обиду.

Бардаки, разбросанные вещи, лужи и кучи в обуви – ответ обидчику. Движет животными в этот момент жажда мести и стрессовое состояние. При этом ученые доказали, что кошка после произведенной мести совершенно не чувствует своей вины. Ждать от любимца, что он понурив голову придет «просить» прощения, – напрасная трата времени. Коты считают, что такое поведение вполне естественно. В ответ на пакость, владелец не должен предпринимать попыток сильно наказать животное. Использовать можно только мягкое общение и терпение, показывая свою любовь.

Случается, что владелец кошки замечает, как питомец начинает игнорировать его. Кошка предпочитает не попадаться лишний раз на глаза своему некогда любимому владельцу или человеку, нанесшему обиду. Объяснить, что стало причиной обиды животного, сложно. Но существует ряд причин, которые вероятнее всего спровоцировали подобное поведение у домашнего любимца. Основными причинами кошачьей обиды на человека, являются:

физическое воздействие. Наказание кошки физически – тряска за шкирку, замахивание или удар тапком, не самые действенные методы воспитания животного. Заставить вести себя как подобает, такие методы физического воздействия на домашнюю кошку, не помогут. А вот появлению обиды или страха перед владельцем физические наказания способствуют.

Слишком громкие звуки. Кошка, как и собаки, отличаются от человека в восприятии звуков и их частоты диапазона. Когда владелец начинает кричать на своего любимца, у животного автоматические срабатывает инстинкт самосохранения. Кошка испытывает сильнейший стресс, пытается запрыгнуть повыше или же забиться под мебель. Благосклонность животного в таком случае придется зарабатывать долго.