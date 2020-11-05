На какие действия хозяина может обидеться кошка, и как в этом случае стоит поступить

Считается, что кошка – гуляет сама по себе и не привязывается к одному хозяину. Это мнение ошибочно, ведь кошки способны привязываться к любящему владельцу, пишет zen.yandex.ru.
Любящие кошки стараются больше проводить времени рядом с владельцем, тоскуя и страдая, когда остаются одни в доме. Известно, что кошки обладают тонкой душевной организацией, чувствительны к перепадам настроения своего хозяина, и обидеть животное достаточно просто.
Кошки, кажущиеся самодостаточными и независимыми, могут обидеться и при этом на длительный период. Если владелец не будет предпринимать попыток помириться с кошкой, возникает риск развития у животного стресса и нервозности, которые могут привести в последующем к серьезным заболеваниям.
Могут ли кошки обижаться
Как и человек, каждое животное, особенно если дело касается кошек, обладает индивидуальным набором качеств в характере. Реакция на один и тот же вид действий от владельца, может рассматриваться кошкой как серьезная обида или же несерьезный жест. Обиженное животное может замкнуться в себе, став агрессивным и избегающим общения с любыми людьми.
Некоторые кошки, обиженные своим владельцем, предпринимают попытки сбежать из дома, переставая доверять человеку. Есть кошки, которые начинают искусно придумывать, как отомстить владельцу за нанесенную обиду.
Бардаки, разбросанные вещи, лужи и кучи в обуви – ответ обидчику. Движет животными в этот момент жажда мести и стрессовое состояние. При этом ученые доказали, что кошка после произведенной мести совершенно не чувствует своей вины. Ждать от любимца, что он понурив голову придет «просить» прощения, – напрасная трата времени. Коты считают, что такое поведение вполне естественно. В ответ на пакость, владелец не должен предпринимать попыток сильно наказать животное. Использовать можно только мягкое общение и терпение, показывая свою любовь.
Случается, что владелец кошки замечает, как питомец начинает игнорировать его. Кошка предпочитает не попадаться лишний раз на глаза своему некогда любимому владельцу или человеку, нанесшему обиду. Объяснить, что стало причиной обиды животного, сложно. Но существует ряд причин, которые вероятнее всего спровоцировали подобное поведение у домашнего любимца. Основными причинами кошачьей обиды на человека, являются:
физическое воздействие. Наказание кошки физически – тряска за шкирку, замахивание или удар тапком, не самые действенные методы воспитания животного. Заставить вести себя как подобает, такие методы физического воздействия на домашнюю кошку, не помогут. А вот появлению обиды или страха перед владельцем физические наказания способствуют.
Слишком громкие звуки. Кошка, как и собаки, отличаются от человека в восприятии звуков и их частоты диапазона. Когда владелец начинает кричать на своего любимца, у животного автоматические срабатывает инстинкт самосохранения. Кошка испытывает сильнейший стресс, пытается запрыгнуть повыше или же забиться под мебель. Благосклонность животного в таком случае придется зарабатывать долго.
Отсутствие внимания со стороны владельца. Кошки, хоть и считаются самостоятельными, живущими сами по себе, необычайно привязаны к своему владельцу. Отсутствие коммуникабельности со стороны человека, холодное отношение к животному – трагедия для животного. Недостаток внимания, заставляет кошку чувствовать себя одинокой и сильно тосковать. Неигривая и неласковая кошка - чаще признак отсутствия должного внимания со стороны домочадцев, а не индивидуальность характера.
Нарушение личных границ. Как и любое дикое животное, хоть и проживающее в доме с человеком под одной крышей, четко следит за личным пространством. Не все кошки любят, когда их тискают и обнимают, особенно если ласка идет от незнакомого человека. Неуважение к личному пространству приводит к сильным обидам со стороны животного. Оно может укусить или поцарапать человека, при этом предупреждая «нарушителя» заранее.
Длительное отсутствие владельца. Хозяева кошек, часто пребывающие в разъездах, замечают, что их питомец не сильно обрадован встрече. Равнодушие, которое показывает кошка после длительной разлуки с владельцем, ничто иное как обида. Животное успело пострадать во время отсутствия владельца и обидеться, и даже в какой-то мере привыкнуть жить без своего любимого человека. Описаны случаи, когда тоскующее животное впадало в депрессивное состояние, начинало терять аппетит и заболевало.
Кошки по большей части скрытные животные, старающиеся не проявлять лишних эмоций. Обижаясь на владельца, они редко демонстративно начинают отворачиваться, чаще ведут себя так, как обычно. Но проявляется их истинное ощущение обиды в испорченной мебели, лужах в самых неожиданных местах. Наказание кошки за эти проступки приводит к укреплению чувства обиды у животного. Понять, что кошка действительно обиделась на владельца, можно по некоторым критериям:
животное чаще пытается забиться в места, где не столкнется со своим владельцем;
кошка контактирует со всеми живущими в доме людьми, при этом избегает общения с конкретным обидчиком;
проявление апатии, отсутствие игривости;
отсутствие доверия к владельцу – животное не позволяет прикасаться к животу или хвосту.
Как помириться с кошкой
Базовое правило, которое должен запомнить владелец, – не наказывать и не бить кошку. Так человек добьется только усугубления ситуации и развития серьезного стресса у животного. Испортить отношения со своим любимцем очень легко, а вот наладить их не так просто. Прежде всего, к кошке нужно относиться с уважением. При попытках примирения необходимо выбирать мягкую тактику, проявлять заботу и внимание.
Воспитательный процесс должен быть дружелюбным. Необходимо показать кошке, что, несмотря на проказы и пакости, владелец ее любит и готов играть. Дружба будет восстановлена, так как кошки своеобразным образом умеют отражать эмоции, которые видят вокруг себя.
Попытки примирения пройдут успешно, если животное угостить любимым лакомством. Обида животного может возникнуть и в послеоперационный период после кастрации. В таких случаях без ласковых слов и угощений не обойтись.
Игнорируя обиды своих любимцев, хозяева кошки оскорбляют чувства животных. Питомец, получающий заряд негативных эмоций, испытывает постоянный стресс, вплоть до депрессии. Длительное подавленное настроение кошки способно привести к серьезным заболеваниям. Задача владельца – не допустить подобного состояния, проявляя ласку, терпение и заботу, не забывая о самом главном правиле: мы в ответе за тех, кого приручили.