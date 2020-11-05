NILETTO рассказал, как сделал предложение возлюбленной

Впрочем, как оказалось, их история любви, которая длилась целых восемь лет, несколько месяцев назад подошла к концу. Влюбленные расстались, хотя и предпринимали попытки выйти на новый уровень отношений. «Я делал предложение четыре года назад, но до свадьбы не дошло. Не знаю, что сказать… Это была сильная любовь», — признался певец.

NILETTO рассказал, что до сих пор считает девушку родным человеком и испытывает к ней трепетные чувства. Однако они поняли: быть вместе им все-таки не суждено. «Не складывается, значит, разные пути и все. А все знают, что у творческих людей, личная жизнь — просто замес, очень сложный момент», — негодовал исполнитель.

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Камнем преткновения стала обыкновенная ревность. Артист вздыхает, что избранница часто требовала внимания, когда он был занят работой и не мог посвящать время романтике. «Девушки живут эмоциями, — размышлял он. — Сегодня все прекрасно, завтра все будет прекрасно, а послезавтра она говорит: «Все! До свидания!» — и просто отовсюду тебя удаляет. Ты не понимаешь почему. У нее свои бзики. А ты просто сутки не выходил на связь. Еще и подруга подливает масла: «Я его видела с девчонкой». Хотя это вообще был не ты».

29-летний певец уверяет: сейчас все его мысли занимает музыка, и ему нет дела до мимолетных романов. «Я очень хочу найти человека, который просто будет ждать, сколько нужно, понимать, что ты можешь месяц или два не говорить по телефону. Это сложно... Это должен быть очень адекватный, понимающий, умный человек. Не общаться два месяца — нормально. Раньше и дольше не общались. Наши бабушки письма ждали годами», — говорит NILETTO.