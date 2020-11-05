Кем мечтают стать дети Филиппа Киркорова и какой автомобиль певец подарил сыну?

Филипп Киркорова не против породниться с Яной Рудковской! Правда ли, что Алла-Виктория симпатизирует Гном Гномычу? Какое приданное подготовил для своих детей поп-король? И почему уже сейчас певец подарил сыну Мартину машину за 30 миллионов рублей? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

У Филиппа Киркорова подрастают двое детей — восьмилетние Мартин и Алла-Виктория. Певец ни в чем не отказывает наследникам. Они учатся в элитной школе, летают на частном самолете и отдыхают на лучших зарубежных курортах. Эти летние каникулы сын и дочь поп-короля провели в Греции, где покоряли волны на вейкборде.

Ради детей Киркоров решил даже затеять масштабную стройку на территории своего поместья. Загородный дом певца находится на полуострове в пойме Москвы-реки. «Для них теперь серф занимает главное место в жизни. Я решил, что надо покупать катер, надо делать гараж для яхты. Основная доля ремонта пошла на эту морскую часть», — рассказал Филипп Бедросович.

Впрочем, серфинг не единственное увлечение наследников. Дети Киркорова - личности разносторонние. Алла-Виктория занимается рисованием, играет в теннис и мечтает стать фигуристкой или гимнасткой. А Мартин решил попробовать себя в качестве актера. Правда, сначала он провалил пробы.

«Он специально завалил пробы. Он не хотел сниматься. Я обрадовался, потому что я совершенно не хочу, чтобы они были у меня актерами. И тут, вдруг, прорвало. И говорит: „А можно?“ Я говорю: „Я уже не знаю, согласится ли дядя Боря после твоего провала оглушительного», — рассказал Киркоров.

Мартин, как и его звездный отец, любит автомобили. Наследнику артиста не терпится сесть за руль. Вот Киркоров и решил сделать для него роскошный подарок стоимостью около 30 миллионов рублей (326 000 евро). «С двух лет он разбирался во всех марках, во всех. Он знает, что у него есть Rolls-Royce и он его. Он это знает прекрасно и ждет, когда ему можно будет сесть за руль, хотя он не понимает, что на Rolls-Royce лучше ехать сзади», — рассказал Филипп Бедросович.

В личном гараже Филиппа Киркорова есть и другие люксовые автомобили. По словам певца, этот все приданное Аллы-Виктории и Мартина. «​Я уже готов к женихам и к невесткам», — заявил гордый отец.

Король эстрады понимает, его наследники в будущем завидные жених и невеста. Даже продюсер Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом Киркоровым. Да и Киркоров не против такой партии. Как-никак у Яны Рудковской подрастает будущий чемпион по фигурному катанию.

Совсем скоро у Аллы-Виктории будет день рождения. Девочке исполнится девять лет. Будущая свекровь уже думает, чем порадовать именинницу. «Мы готовим уже подарки, потому что она любит очень красивые вещи, у нее очень хороший вкус», — считает продюсер.

Но как оказалось у Гном Гномыча есть конкурент. Но что, если будущий жених не придется по душе народному артисту? «Переживай, не переживай, все равно они сделают свой выбор», — уверен Киркоров.