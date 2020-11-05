Модель Playboy едва не выгнали из самолета вместе с сыном, когда увидели, в чем она пришла

На борту к ней подошли члены экипажа и сказали, что если она не переоденется, ее высадят из самолёта. Якобы откровенный наряд с леопардовым принтом противоречит дресс-коду компании. Однако Ева не находила в нем ничего непристойного и очень расстроилась и оскорбилась, пишет Mirror.

«Они пригрозили, что снимут меня с рейса, если я не переоденусь. Я чувствовала себя униженной, смущенной и глубоко оскорбленной», - говорит Ева Мари.

Одна из стюардесс решила помочь пассажирке и дала ей свою кофту, чтобы модель прикрыла пышную грудь, которую она демонстрировала с помощью глубокого декольте. А также посоветовала обратиться к представителям авиакомпании по прилете. В итоге модели принесли извинения и предоставили скидку.