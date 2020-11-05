Почему Лепс бросил пить и из-за чего закрылось его кафе в центре Москвы?

Григорий Лепс рассказал, что он уже год не употребляет спиртное! Как певцу удалось победить алкогольную зависимость? Правда ли, что музыкант был на грани жизни и смерти? И как артист реагирует на критику поклонников? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс выступает на эстраде уже много лет. Артист начинал петь в кабаках, а теперь собирает многотысячные концертные залы. Музыкант не скрывает: на заре своей карьеры он был ярым поклонником выпивки, запрещенных веществ и казино. И если бы вовремя не остановился, то давно распрощался бы с жизнью. «У каждого свой путь в этом смысле, своя зависимость. У меня это просто: я начинаю и просто заканчиваю, говорю: „Все, хватит!“ Могу год не пить, два, три, пять, семь», — признается Григорий Лепс.

Из-за пагубной привычки у Григория Лепса начались проблемы со здоровьем. В 1995 году артист попал в реанимацию с язвой желудка. Полгода он провел в больнице. В 2008-м история повторилась. Шансонье стало плохо прямо перед концертом, у него открылось внутреннее кровотечение. Жизнь музыканта тогда спасла госпитализация. По словам пиар-менеджера певца, счет шел буквально на минуты. Оказалось, упертости музыканту не занимать. «Жить хочу долго. Из принципа проживу долго», — сказал Лепс.

На одном из концертов зрители сняли на видео, как Григорий Лепс упал прямо вовремя исполнения песни. Многие тогда решили, что артист был пьян. Однако директор певца Майя Серикова рассказала, что Лепс оступился из-за плохого самочувствия. «Людям надо о чем-то говорить. Пусть говорят. Если хотите их остановить — это невозможно. Я делаю свое дело», — пояснил певец.

Музыкант шутит, он знает, что делать с недоброжелателями. «Я потихоньку этих людей нахожу, бью. Очень многих. На несколько уголовных статей. И еще побью. Есть пара кандидатов. Они точно получат», — шутит артист.

Лепс признается, с алкогольной зависимостью борьба идет до сих пор. Он то бросает пить, то заново начинает. Певец рассказал, что уже год держится. «16 октября год был. Я же живой человек. Приходится терпеть», — объяснил Лепс.

Но артист не исключает, что сможет позволить себе горячительное на праздник. «До Нового года еще есть время, посмотрим. Не, шампанское — это несерьезно», — считает звезда.

Профессиональным видением ситуации поделился врач-нарколог Дмитрий Гончаров. «На таких мероприятиях всегда сложно воздерживаться. Всегда идет борьба с первой рюмкой. И как наши зависимые люди думают, одну рюмку приму, я остановлюсь, но, как правило, это самообман», — считает специалист.

На протяжении 17 лет Григория постоянно поддерживает его жена Анна. Она с пониманием относится к тому, что артист редко бывает дома, и помогает супругу в его борьбе с зависимостью. «Спасибо жене. Меня примерно дней 200-220 в год дома нет, поэтому воспитанием занимается супруга. Я ей благодарен, это очень большая моя такая спина», — разоткровенничался Григорий.

Сейчас Лепс старается правильно питаться и занимается спортом. «У меня свой маленький зал в доме, поэтому я никуда не хожу», — рассказал исполнитель хита «Рюмка водки».

Григорий Викторович считается одним из самых богатых певцов. Годовой доход артиста составляет более пяти миллионов долларов. Помимо музыки, Лепс занимается бизнесом. Правда недавно стало известно, что его кулинарная лавка закрылась.

Кафе в центре Москвы проработало всего год. Цены на пирожки и десерты были более чем демократичные, однако начинание не оправдало надежд. «Там изначально было все неправильно. Все мы ошибаемся. Ничего страшного, я не расстроился. Тем более, что свои деньги я вернул», — объяснил певец.