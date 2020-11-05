Принц Чарльз латает свою одежду и ремонтирует обувь: «Я один из тех, кто ненавидит что-либо выбрасывать»

Принц Уэльский шьет свои костюмы на заказ, а не покупает готовые, поэтому очень ценит труд портних и редко тратиться на новые предметы гардероба. А если с одеждой что-то происходит, то он ее не выкидывает, а несет к тем же портнихам и латает ее. То же самое касается кожаной обуви – ее он тоже ремонтирует, пишет Сегодня.

Я один из тех, кто ненавидит что-либо выбрасывать,

– заявил в интервью принц Чарльз и добавил, что с возрастом люди склонны менять свои формы и могут просто не влезть в свою прежнюю одежду, но ему избавляться от одежды сложно.

Я не люблю отходы, в том числе пищевые. Я лучше найду другое применение. Вот почему я так долго говорил о необходимости циркулярной экономики, а не линейной, где вы просто создаете, берете и выбрасываете – что является трагедией, потому что мы неизбежно чрезмерно эксплуатируем природные ресурсы, которые быстро истощаются,

– пояснил свою позицию принц Британии.