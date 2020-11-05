Одно лицо! В Сети восхищаются внешностью мамы Анастасии Заворотнюк

Фото Валентины Борисовны редко мелькают в Сети. Но сегодня ее внучка Анна поделилась с подписчиками свежими совместными кадрами, которые умилили публику. Многие пользователи посчитали, что Ане досталась красота бабушки, пишет Стархит.
— так Заворотнюк-младшая подписала нежное фото с 77-летней родственницей.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Многие из них были рады видеть Валентину Борисовну такой счастливой.
«Как же вы до безумия похожи! Вы — на маму, мама — на Валентину Борисовну. И все красавицы»; «Сходство невероятное. А от бабушки веет теплом и добротой. Счастья и здоровья всей вашей семье!»; «Красавицы! Какая же у вас в семье прекрасная генетика»; «Просто одно лицо.... Всем бы так выглядеть в старости», — отметили пользователи Сети.
Напомним, на долю Валентины Заворотнюк выпало немало трудностей. Пять лет назад из-за рака ушел из жизни ее супруг Юрий, в 2018-м из-за перитонита не стало сына Святослава. И вот теперь единственная дочь Валентины Борисовны, актриса Анастасия Заворотнюк, борется со смертельным заболеванием — злокачественной опухолью мозга.
На фоне сильного стресса 77-летняя мама Анастасии стала терять слух, но, несмотря ни на что, старается не падать духом ради внуков. «Настя просила меня: только не плачь, а то мне будет очень плохо», — рассказывала как-то Заворотнюк-старшая.