Одно лицо! В Сети восхищаются внешностью мамы Анастасии Заворотнюк

С самой любимой бабушкой! Ждем ваши лайки!

— так Заворотнюк-младшая подписала нежное фото с 77-летней родственницей.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Многие из них были рады видеть Валентину Борисовну такой счастливой.

«Как же вы до безумия похожи! Вы — на маму, мама — на Валентину Борисовну. И все красавицы»; «Сходство невероятное. А от бабушки веет теплом и добротой. Счастья и здоровья всей вашей семье!»; «Красавицы! Какая же у вас в семье прекрасная генетика»; «Просто одно лицо.... Всем бы так выглядеть в старости», — отметили пользователи Сети.

Напомним, на долю Валентины Заворотнюк выпало немало трудностей. Пять лет назад из-за рака ушел из жизни ее супруг Юрий, в 2018-м из-за перитонита не стало сына Святослава. И вот теперь единственная дочь Валентины Борисовны, актриса Анастасия Заворотнюк, борется со смертельным заболеванием — злокачественной опухолью мозга.