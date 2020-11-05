Коронавирус нарушил планы эстонских богачей: люди не могут получить уже оплаченные 12-е айфоны за 1179 евро

Прошло уже несколько недель после долгожданной презентации новых смартфонов от компании Apple и фанаты бренда уже смогли сделать предзаказы в магазинах Эстонии, чтобы получить новые телефоны первыми в стране. Однако все складывается не совсем так, как все ожидали.
Дело в том, что поставки телефонов в страну задерживаются. Предприятие Telia обещало доставить предзаказанные айфоны клиентам уже 3 ноября, но этого не случилось.
Такое сообщение получил клиент Telia, который рассчитывал получить новенький телефон еще два дня назад.
Компания IDeal сначала уведомила потребителей о том, что новенькие яблокофоны их будут ждать 4 ноября, но и этого не произошло. Обе фирмы ссылаются на пандемию коронавируса и задержки поставок.
- сказано на странице IDeal.