Чт, 5.11.2020
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Коронавирус нарушил планы эстонских богачей: люди не могут получить уже оплаченные 12-е айфоны за 1179 евро

Kuldne Apple iPhone 12.

ФОТО: Apple

Прошло уже несколько недель после долгожданной презентации новых смартфонов от компании Apple и фанаты бренда уже смогли сделать предзаказы в магазинах Эстонии, чтобы получить новые телефоны первыми в стране. Однако все складывается не совсем так, как все ожидали.

Дело в том, что поставки телефонов в страну задерживаются. Предприятие Telia обещало доставить предзаказанные айфоны клиентам уже 3 ноября, но этого не случилось.

Такое сообщение получил клиент Telia, который рассчитывал получить новенький телефон еще два дня назад.

ФОТО: Скриншот.

Компания IDeal сначала уведомила потребителей о том, что новенькие яблокофоны их будут ждать 4 ноября, но и этого не произошло. Обе фирмы ссылаются на пандемию коронавируса и задержки поставок.

Из-за пандемии поставка аппаратов iPhone 12 и iPhone 12 Pro задерживается еще на несколько дней, но на этой неделе прибудет в Эстонию,

- сказано на странице IDeal.

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