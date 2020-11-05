В ожидании большого будущего: Алсу зарегистрировала имя дочери как товарный знак

Так как самой девочке только 12 лет, певице пришлось зарегистрировать все на себя, сообщает интернет-канал Mash. Юридически под этими товарными знаками можно выпускать одежду, ювелирные украшения, парфюмерию, канцтовары, создавать рекламу. Издание предположило, что все это понадобится, когда юная артистка станет настоящей звездой и обрастет армией поклонников.