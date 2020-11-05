Сериал «Псих»: чем удивит совместный проект Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Давненько не появлялось проекта, над которым работало бы так много звезд первой величины. Константин Богомолов, Елена Лядова, Марина Александрова, Роза Хайруллина — и это далеко не весь список участвующих актеров. К тому же «Псих» снимает Федор Бондарчук, а сценарий написан его женой Паулиной Андреевой. Одним словом, dream team.

Что из этого вышло — сказать пока сложно, но все трейлеры крайне интригующи. И, пожалуй, это тот редкий случай, когда обсуждаться будут не только сюжетные перипетии, но и перфоманс главной звезды. Константин Богомолов либо откроется для всех с совершенно нового ракурса, либо получит шквал негатива, который отобьет у него всякое желание стоять по ту сторону камеры.

Сюжет

Главный герой Олег — психотерапевт, который по долгу профессии регулярно выслушивает чужие проблемы. Он знает все, что происходит в душах своих пациентов, но при этом сам никому не может доверить собственную тайну. Год назад пропала супруга Олега, и в произошедшем он винит... себя. Это чувство оказывается настолько сильным, что постепенно сводит мужчину с ума.

И вот он уже срывается на окружающих, отказывается общаться с матерью, а длинные вечера проводит в компании секс-куклы, на месте которой представляет пропавшую жену. Когда в деле об исчезновении появляются новые зацепки, Олег из пострадавшего превращается в подозреваемого и, кажется, его это совсем не смущает.

Сама идея сериала родилась довольно неожиданно. В интервью Федор Бондарчук рассказывал, что однажды просто предложил Паулине Андреевой придумать концепцию сериала с участием Константина Богомолова. Уже через несколько часов супруга показала режиссеру первые наброски, и те очень вдохновили его. Так творческий тандем начал работать над сценарием.

Актерский состав

Разумеется, Константин Богомолов получил роль без кастинга. Все-таки именно под него прописывали образ главного героя. Бондарчук не скрывает, что восхищен работой коллеги. Ему настолько нравится Богомолов-актер, что он буквально ревнует, когда тот появляется в этом качестве у других постановщиков.

В роли матери главного героя зрители увидят блистательную Розу Хайруллину. История отношений актрисы и режиссера очень интересна: именно Константин разглядел талант в провинциальной артистке и пригласил ее работать в Москву. На тот момент Хайруллина потеряла почти всех членов семьи из-за болезней и несчастных случаев, поэтому находилась в глубокой депрессии.

«Я очень рада, что в моей жизни появился Костя Богомолов, который ставит мне голову на место. У него есть для меня какие-то секретные слова, которые помогают выживать. Он просто дает работу. Верит в меня. Толкает вперед, чтобы я совсем не умерла», — рассказывала ранее Роза.

Даже по трейлеру понятно, что между этими двумя есть удивительная химия. Так что зрителей, наверняка, ждет мощное рассуждение на тему взаимоотношений поколений.

Давнюю подругу Богомолова сыграла Елена Лядова. Одна из самых талантливых российских актрис всегда была очень избирательна в плане ролей, так что присутствие Лядовой в касте — хороший знак.

Марина Александрова сыграла одну из пациенток Богомолова, а Игорь Верник перевоплотился в успешного бизнесмена, скрывающего свои сексуальные наклонности.

Чего ждать от сериала

По всей видимости, проект Бондарчука и Андреевой будет развивать две основные линии — драматическую, связанную со страданиями всех персонажей, и детективную. Главный герой Олег не успокоится до тех пор, пока не найдет жену. При этом зрители с каждой новой серией будут все больше подозревать персонажа Богомолова в причастности к исчезновению супруги.

Не обойдется и без погружения в социальные проблемы современного общества. Токсичные отношения, зависимости, депрессии — все это «начинка» проекта от Бондарчука. К слову, это первый полноценный сериал в карьере режиссера: до этого он имел опыт лишь с телевизионной эпопеей «Тихий Дон», которую снял, но не успел смонтировать и закончить его отец.