Какой ты отец по знаку Зодиака: с каждым свой геморрой

Ко дню отца мы расскажем вам какими качествами обладают отцы по знаку Зодиака. У каждого знака есть как положительные черты, так и не очень. Читайте статью и оставляйте комментарии, схоже ли данное описание с вашими отцами, мужьями или дедушками?
Овен
Папа-Овен умеет мотивировать, он всегда учит и поощряет своих детей быть независимыми и сильными. Однако у Овна есть две крайности: с одной стороны, он может проявить себя заботливым и любящим отцом, понимающий своего ребёнка, а с другой стороны, Овен порой бывает слишком властным и требовательным.Среди мужчин-Овнов очень много профессиональных военных, спортсменов и тех, кто ведёт активный образ жизни. Поэтому идеальный папа-Овен постарается с детства привить то же своим отпрыскам. С таким папой никогда не скучно, у него десяток идей на тему того, как провести ближайшие выходные: поход на лыжах, рыбалка, катание на квадроцикле... Он всегда придумает детям интересное занятие и обязательно сумеет активно вовлечь в него. Это такой папа, с которым, как говорится, можно пойти в разведку. И, повзрослев, дети будут с ностальгией вспоминать, как они учились мастерить воздушных змеев или сплавлялись на байдарках по крутым порогам.
Телец
Папа-Телец напоминает курицу-наседку: он постоянно беспокоится, чтобы его дети ни в чём не нуждались, а также были сыты и носили шапку в холодную погоду. Он всегда пытается организовать и создать для них всё самое лучшее. Этот знак зодиака, однако, очень упрям. Поэтому Телец должен быть осторожным с его стремлением всё контролировать и дать детям свободу выбора. Пусть они принимают собственные решения. Типичный Телец — очень спокойный и практичный человек. Он достаточно экономен и рачителен. Такой папа с детства будет прививать своим детям любовь к упорному и терпеливому труду, который в итоге принесёт надёжные результаты и дивиденды. Он будет приветствовать игры, подобные «Монополии», где дети учатся распоряжаться своим капиталом и делать инвестиции. Идеальный папа-Телец учит детей практичному взгляду на жизнь и умению даже в самый чёрный день найти выход из материальных проблем.
Близнецы
Папы-Близнецы очень общительны, и они хотели бы, чтобы их дети тоже были такими. Они всячески поощряют их быть любознательными и коммуникабельными и ведут с ними очень активный образ жизни, беря детей не только в кино, но и в длительные поездки и экспедиции. Близнецы всеми силами стараются установить сильную эмоциональную связь со своими отпрысками. Папа-Близнецы — очень подвижный человек, любящий в жизни разнообразие и не мыслящий себя без многочисленных поездок и путешествий. Логично, что такой папа будет всячески поощрять в своих детях подвижный образ жизни. С первых месяцев жизни его детям обеспечены многочисленные путешествия и постоянные переезды. Так что детям остаётся только учиться быть лёгкими на подъём и легко приживаться к постоянно меняющейся обстановке. И, конечно же, уметь находить общий язык со всеми новыми знакомыми, как учит этому папа. К тому же, типичный отец-Близнецы — интеллектуал, всячески поощряющий в детях любовь к знаниям и учёбе.
Рак
Для любого Рака дом и семья являются приоритетом. Отец-Рак нежен и способен создать очень крепкую взаимосвязь со своими детьми. Он идеально их воспитывает, и они чувствуют себя любимыми, ценимыми и поддерживаемыми. У детей папы-Рака нет недостатка ни в чем, и они ощущают себя в полной безопасности. Классический папа-Рак — это папа с некоторыми мамиными функциями в виде приготовления вкусных блинов или стирки измазанной детьми одежды. Типичный отец-Рак — очень хороший семьянин, очень любит своих детей, считая их чем-то невероятно ценным. Он понимает даже самые наивные детские мечты, не называя их глупостью, как остальные папы, умеет внимательно выслушать и утешить ребенка в трудную минуту. К таким папам у детей обычно вырабатывается особенно сильная привязанность и любовь.
Лев
Лев предан семье и яростно её защищает в любых обстоятельствах. Он очень поддерживает своих детей и постоянно мотивирует их упорно идти навстречу своим мечтам. Успехи его наследников всегда переполняют его непомерной гордостью, и ему нравится хвастаться, что он их отец. Дети всегда могут рассчитывать на папу-Льва и его постоянную поддержку. Папа-Лев в типичном варианте достаточно амбициозен и очень ценит свое «Я» во внешнем мире. Поэтому для такого папы будет крайне важным его отцовский образ в глазах детей. Он будет достаточно строг и требователен к детям, с самых ранних лет прививая им важность роли их внешнего вида, имиджа во внешнем мире. Отец-Лев будет внушать детям, что амбиции — это хорошо, что мир двигают честолюбцы, поэтому львиные дети обычно стараются полностью соответствовать этим папиным требованиям, стремясь получить хорошее образование и «состояться в жизни.
Дева
Девы славятся своей идеальной организованностью и последовательными действиями в соответствии с их планом. Вот почему дети всегда должны слушать своего папу-Деву, не спорить с ним и вести себя примерно. Отец-Дева ценит спокойствие и не выносит, когда его беспокоят, потому в его доме нет места для хаоса и беспорядка. Он может быть слишком критичным по отношению к детям, но всё же очень их любит. Папа-Дева кроме экономности, которую он называет «просто практичностью», очень любит словесные поучения своих детей в виде постоянных цитат каких-то философов или мудрых людей. С детских лет малыши будут окружены атмосферой умных идей и полезных советов на тему того, как жить экономно и рационально. Отец-Дева всячески поощряет в детях любые интеллектуальные занятия, будь то чтение литературы или игра в шахматы. И в будущей жизни дети (возможно, поневоле) не раз ещё вспомнят советы папы и его поучения о правильной жизни после набитых самостоятельно жизненных шишек.
Весы
Папа-Весы спокоен и справедлив, он сразу же заметит, что у ребёнка возникли проблемы и внимательно его выслушает. Каждый случай обсуждается и спокойно разъясняется, потому у Весов в доме не бывает ссор и криков. Такое отношение помогает быстро решать сложные ситуации, но также позволяет детям периодически вить из папы верёвки. Типичный папа-Весы — легкокрылый эстет с претензиями на светскость и утончённость. Он очень ценит внешний вид (преимущественно, собственный), красоту окружающего мира и обычно имеет репутацию доброго малого. Он постарается привить детям привычку выглядеть красиво в любой обстановке и ладить со всеми, избегая конфликтов и прямых столкновений. Отец-Весы не будет поощрять драки и столкновения, в любой конфликтной ситуации стараясь найти золотую середину, и, повзрослев дети ещё не раз убедятся в этой мудрой жизненной позиции своего папы.
Скорпион
Скорпион не проявляет слишком много эмоций, у него есть свои секреты, и ему трудно открыться другим. У него проблемы с этим даже в отношениях с собственными детьми, которых он, впрочем, очень любит, но далеко не всегда выражает свои чувства к ним. Детям порой он кажется очень таинственным человеком. Тем не менее, Скорпион всегда будет отважно и преданно их защищать. Это — самый нелёгкий папа для детей из всех зодиакальных пап. Он достаточно уязвим и язвителен, иной раз — сверхкритичен, и детям не раз придётся страдать от его острых уколов, вырабатывая в себе терпение и бойцовские качества защиты от словесных нападок. Зачастую дети отца-Скорпиона также становятся язвительными и насмешливыми, что, несомненно, портит их характер, независимо от того, под каким знаком Зодиака они рождены. Такой папа учит детей, что вся жизнь — борьба, что нужно многое преодолеть для того, чтобы чего-то добиться в жизни.
Стрелец
Если Стрелец уж согласился взвалить на себя бремя родительства, то значит он для этого полностью созрел, хотя он относится к семейной жизни как к большому приключению. Даже отцовство является для него занимательным событием, которому он, тем не менее, готов посвятить себя с полной ответственностью. У детей папы-Стрельца, как правило, самое развесёлое и беззаботное детство. Папа-Стрелец — это философ-космополит. Для него весь мир представляет интерес и обычно он тратит много сил на освоение чего-то неизведанного. Дети такого папы обычно с детства осваивают рискованные виды развлечений и спорта, учась выживать в дикой природе, прыгать с парашюта или отлично плавать кролем. Авантюризм отца-Стрельца легко прививает детям идею того, что, чтобы достичь каких-либо результатов в жизни, нужно уметь рисковать, не бояться преград, оставаться оптимистичными и не унывать в любых, даже кажущихся безнадёжными, ситуациях.
Козерог
Папа-Козерог терпелив и ответственен. Он разумный, доброжелательный и спокойный в общении с детьми. Если дело касается каких-то детских проблем, Козерог относится к ним с пониманием, и он добросовестен в выполнении своих обязанностей. Когда он готов к отцовству, он полностью посвящает себя этой роли и способен на всё для своих детей. Его жизненное кредо — спокойствие и целеустремлённость. Тому же он будет учить своих детей — следовать цели медленно и неуклонно, достигая результата планомерно, сверяясь с чётко выстроенным жизненным планом. Такой папа зачастую скуп на эмоции и суховат, а иногда и жестковат. Он не сюсюкает с детьми, не нянчится и не балует их, потакая их прихотям. Однако отец-Козерог будет настоящей опорой детям на их жизненном пути, он помогает уже одним своим примером и реальными советом в их проблемах.
Водолей
У папы-Водолея обычно возникают проблемы с установлением эмоциональной связи с детьми. Однако со временем он меняется и потихоньку раскрывается. Водолей отлично понимает потребности своих отпрысков и старается ни в чем им не отказывать. Он хочет вырастить их активными людьми, полными желания действовать и пробивать себе дорогу в жизни. У типичного Водолея куча друзей и какие-то свои интересы, в которые он погружен с головой. И зачастую эти интересы отодвигают на второй план семью и детей. Это ещё более эгоистичный отец, чем отец-Лев, поскольку для Льва важен общий антураж (солидный отец семейства), а Водолею не важно мнение окружающих, за исключением близких к нему людей с такими же интересами. Дети отца-Водолея быстро перенимают папину бесшабашность и хлебосольство, склонность к непредсказуемым поступкам. Однако если такой папа занят действительно интересным и полезным делом (наука, изобретения, бизнес-проект), дети легко втягиваются в круг его интересов и позже становятся последователями и продолжателями дела отца.
Рыбы
Папы-Рыбы далеко не всегда являются примером идеального отца. Но у них есть черта, которой могут позавидовать все другие знаки. Рыбы умеют создать необычайно сильную связь со своим ребёнком. У отцов-Рыб всегда масса идей, они креативны, и им нравится играть с детьми. Они также умело разряжают напряженную атмосферу и улаживают конфликты, что очень ценно и полезно для семьи. Папа-Рыбы ещё более своеобразен, чем папа-Водолей. Он порой слишком эмоционален и погружен в свой внутренний мир. Зачастую круг его интересов — философия или религия, или он имеет какую-то жизненную идею, которую проповедует (например, в педагогике). Тогда такой отец становится истинным примером служения своим детям и их лучшим учителем. Если же детям попался менее духовный отец-Рыбы, то им можно искренне посочувствовать.