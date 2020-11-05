Какой ты отец по знаку Зодиака: с каждым свой геморрой

Скорпион

Скорпион не проявляет слишком много эмоций, у него есть свои секреты, и ему трудно открыться другим. У него проблемы с этим даже в отношениях с собственными детьми, которых он, впрочем, очень любит, но далеко не всегда выражает свои чувства к ним. Детям порой он кажется очень таинственным человеком. Тем не менее, Скорпион всегда будет отважно и преданно их защищать. Это — самый нелёгкий папа для детей из всех зодиакальных пап. Он достаточно уязвим и язвителен, иной раз — сверхкритичен, и детям не раз придётся страдать от его острых уколов, вырабатывая в себе терпение и бойцовские качества защиты от словесных нападок. Зачастую дети отца-Скорпиона также становятся язвительными и насмешливыми, что, несомненно, портит их характер, независимо от того, под каким знаком Зодиака они рождены. Такой папа учит детей, что вся жизнь — борьба, что нужно многое преодолеть для того, чтобы чего-то добиться в жизни.

Стрелец

Если Стрелец уж согласился взвалить на себя бремя родительства, то значит он для этого полностью созрел, хотя он относится к семейной жизни как к большому приключению. Даже отцовство является для него занимательным событием, которому он, тем не менее, готов посвятить себя с полной ответственностью. У детей папы-Стрельца, как правило, самое развесёлое и беззаботное детство. Папа-Стрелец — это философ-космополит. Для него весь мир представляет интерес и обычно он тратит много сил на освоение чего-то неизведанного. Дети такого папы обычно с детства осваивают рискованные виды развлечений и спорта, учась выживать в дикой природе, прыгать с парашюта или отлично плавать кролем. Авантюризм отца-Стрельца легко прививает детям идею того, что, чтобы достичь каких-либо результатов в жизни, нужно уметь рисковать, не бояться преград, оставаться оптимистичными и не унывать в любых, даже кажущихся безнадёжными, ситуациях.

Козерог

Папа-Козерог терпелив и ответственен. Он разумный, доброжелательный и спокойный в общении с детьми. Если дело касается каких-то детских проблем, Козерог относится к ним с пониманием, и он добросовестен в выполнении своих обязанностей. Когда он готов к отцовству, он полностью посвящает себя этой роли и способен на всё для своих детей. Его жизненное кредо — спокойствие и целеустремлённость. Тому же он будет учить своих детей — следовать цели медленно и неуклонно, достигая результата планомерно, сверяясь с чётко выстроенным жизненным планом. Такой папа зачастую скуп на эмоции и суховат, а иногда и жестковат. Он не сюсюкает с детьми, не нянчится и не балует их, потакая их прихотям. Однако отец-Козерог будет настоящей опорой детям на их жизненном пути, он помогает уже одним своим примером и реальными советом в их проблемах.

Водолей

У папы-Водолея обычно возникают проблемы с установлением эмоциональной связи с детьми. Однако со временем он меняется и потихоньку раскрывается. Водолей отлично понимает потребности своих отпрысков и старается ни в чем им не отказывать. Он хочет вырастить их активными людьми, полными желания действовать и пробивать себе дорогу в жизни. У типичного Водолея куча друзей и какие-то свои интересы, в которые он погружен с головой. И зачастую эти интересы отодвигают на второй план семью и детей. Это ещё более эгоистичный отец, чем отец-Лев, поскольку для Льва важен общий антураж (солидный отец семейства), а Водолею не важно мнение окружающих, за исключением близких к нему людей с такими же интересами. Дети отца-Водолея быстро перенимают папину бесшабашность и хлебосольство, склонность к непредсказуемым поступкам. Однако если такой папа занят действительно интересным и полезным делом (наука, изобретения, бизнес-проект), дети легко втягиваются в круг его интересов и позже становятся последователями и продолжателями дела отца.

Рыбы