Лучшие мероприятия в Таллинне по случаю дня отца: от морской тематики до блюд для гурманов

Итак, вот список мероприятий, которые будут проходить в Таллинне по случаю Дня Отца:

День отца вместе с темой спасения на море (экскурсии, познавательные развлечения) - в Летной гавани;

«Сказки и деревянные ложки» (экскурсии, мастер-класс по резьбе) День отца в ЭНМ;

По случаю Дня отца в Ласнамяэ пройдет семейный фестиваль Lego (мастерство и креативность в конкурсе конструктора Lego) - поспешите с регистрацией!

Проведите День Отца, сходив в топовые рестораны по очень аппетитной цене, в рамках Недели таллиннских ресторанов (NB! только до 7 ноября) - поспешите с регистрацией!

Далее смотрите подробности заинтересовавших вас мероприятий в том же порядке.

День отца вместе с темой спасения на море

8.11.2020 12:00-16:00 в Лётной гавани. Приходите и отметьте День отца в Лётной гавани, где мы сможете принять участие в захватывающей теме спасения на море!

День отца в Летной гавани ФОТО: Lennusadam

В это Семейное воскресенье можно будет:

бросать спасательный круг на меткость;

изучить большой спасательный катер и машину спасателей;

узнать, что такое морской спасательный скутер;

порисовать и поразгадывать кроссворды;

смастерить галстук-бабочку для папы.

и... познакомиться с проектом Союза спасателей «Мое море – уважаю и берегу», в котором говорится о безопасности на море, предотвращении загрязнения его акватории и вкладе каждого в поддержание чистоты моря (проект будет представлен в 12:30, 13:30, 14:30)

Кроме того, собаки спасателей на воде из НКО Märjad Käpad, доставят удовольствие всем присутствующим.

Все желающие смогут принять участие в экскурсиях в Лётной гавани на эстонском и русском языках в 13:00 и 15:00 (предварительно зарегистрировавшись в кассе). В 14:00 экскурсии на финском языке.

Все выставки и мероприятия семейного воскресенья, в т. ч. экскурсии, включены в стоимость музейного билета. Воспользуйтесь случаем и посетите новую выставку «Неизвестный океан. Балтика в системе Мирового океана»!

«Сказки и деревянные ложки» в ЭНМ

В День отца, 8 ноября, Эстонский национальный музей (ЭНМ) ждет в гости семьи с детьми. Здесь можно будет посетить сказочную выставку «Жили-были...» вместе с гидом, а затем вместе с ребенком смастерить деревянную ложку.

В 12 часов начнется увлекательная экскурсия на захватывающую сказочную выставку, а благодаря рассказам одетого в костюм сказочного героя эта выставка станет еще более впечатляющей. Все прибывшие гости – герои дня – будут бесстрашно перемещаться по сказочному лесу в направлении счастливого конца. А награда за достижение счастливого конца – ни больше ни меньше полцарства.

В 14 часов начнется мастер-класс, где папы смогут вместе с детьми смастерить деревянную ложку. Такой ложкой дома можно будет есть, например, кашу. Мастер-класс продлится полтора часа. В качестве инструментов будут использоваться различные ножи и долото. Разумеется, гостей научат делать это с учетом правил безопасности. Данный мастер-класс подходит для детей возрастом от семи лет и для пап и дедушек любого возраста. ФОТО: Eesti Rahva Muuseum

Более подробную информацию и форму регистрации на мастер-класс вы найдете на сайте ЭНМ.

По случаю Дня отца в Ласнамяэ пройдет семейный фестиваль Lego

В воскресенье, 8 ноября, с 10.45 в школе по интересам Тондираба (ул. Пунане, 69) пройдет семейный фестиваль Lego, где родители с детьми смогут побороться за звание лучшей команды, строя фигуры из кубиков.

ФОТО: Chris Pizzello/AP/Scanpix