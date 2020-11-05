Лучшие мероприятия в Таллинне по случаю дня отца: от морской тематики до блюд для гурманов

В воскресенье Эстония отмечает День отца. Отцы Таллинна могут весело, спортивно и познавательно отметить этот праздник. Смотрите, где и как можно будет повеселиться в День отца в семейном кругу и не только! Найдутся мероприятия для любых возрастов и интересов.
Итак, вот список мероприятий, которые будут проходить в Таллинне по случаю Дня Отца:
- День отца вместе с темой спасения на море (экскурсии, познавательные развлечения) - в Летной гавани;
- «Сказки и деревянные ложки» (экскурсии, мастер-класс по резьбе) День отца в ЭНМ;
- По случаю Дня отца в Ласнамяэ пройдет семейный фестиваль Lego (мастерство и креативность в конкурсе конструктора Lego) - поспешите с регистрацией!
- Проведите День Отца, сходив в топовые рестораны по очень аппетитной цене, в рамках Недели таллиннских ресторанов (NB! только до 7 ноября) - поспешите с регистрацией!
Далее смотрите подробности заинтересовавших вас мероприятий в том же порядке.
День отца вместе с темой спасения на море
8.11.2020 12:00-16:00 в Лётной гавани. Приходите и отметьте День отца в Лётной гавани, где мы сможете принять участие в захватывающей теме спасения на море!
В это Семейное воскресенье можно будет:
- бросать спасательный круг на меткость;
- изучить большой спасательный катер и машину спасателей;
- узнать, что такое морской спасательный скутер;
- порисовать и поразгадывать кроссворды;
- смастерить галстук-бабочку для папы.
и... познакомиться с проектом Союза спасателей «Мое море – уважаю и берегу», в котором говорится о безопасности на море, предотвращении загрязнения его акватории и вкладе каждого в поддержание чистоты моря (проект будет представлен в 12:30, 13:30, 14:30)
Кроме того, собаки спасателей на воде из НКО Märjad Käpad, доставят удовольствие всем присутствующим.
Все желающие смогут принять участие в экскурсиях в Лётной гавани на эстонском и русском языках в 13:00 и 15:00 (предварительно зарегистрировавшись в кассе). В 14:00 экскурсии на финском языке.
Все выставки и мероприятия семейного воскресенья, в т. ч. экскурсии, включены в стоимость музейного билета. Воспользуйтесь случаем и посетите новую выставку «Неизвестный океан. Балтика в системе Мирового океана»!
«Сказки и деревянные ложки» в ЭНМ
В День отца, 8 ноября, Эстонский национальный музей (ЭНМ) ждет в гости семьи с детьми. Здесь можно будет посетить сказочную выставку «Жили-были...» вместе с гидом, а затем вместе с ребенком смастерить деревянную ложку.
В 12 часов начнется увлекательная экскурсия на захватывающую сказочную выставку, а благодаря рассказам одетого в костюм сказочного героя эта выставка станет еще более впечатляющей. Все прибывшие гости – герои дня – будут бесстрашно перемещаться по сказочному лесу в направлении счастливого конца. А награда за достижение счастливого конца – ни больше ни меньше полцарства.
Более подробную информацию и форму регистрации на мастер-класс вы найдете на сайте ЭНМ.
По случаю Дня отца в Ласнамяэ пройдет семейный фестиваль Lego
В воскресенье, 8 ноября, с 10.45 в школе по интересам Тондираба (ул. Пунане, 69) пройдет семейный фестиваль Lego, где родители с детьми смогут побороться за звание лучшей команды, строя фигуры из кубиков.
«Приглашаем семьи провести День отца творчески, показав свое мастерство и креативность в конкурсе конструктора Lego. Творческий подход, скорость и командная работа будут оцениваться жюри, а победители получат отличные подарки и призы», - сказал руководитель молодежного центра Ласнамяэ Павел Васильев.
Меры безопасности будут соблюдены.
В это воскресенье на семейный Lego фестиваль приглашаются как дети, так и взрослые. Это семейное мероприятие для всех, кто любит строить из конструктора. Соревнования пройдут в просторном зале школы по интересам Тондираба в два захода - первая часть начинается в 10:45, вторая - в 13:45. Ожидается участие команд от 2 до 5 человек. В каждой команде должен быть как минимум 1 несовершеннолетний и 1 мужчина.
Все необходимые материалы для создания объектов и фигур участникам конкурса предоставит организатор мероприятия. Участие в семейном мероприятии бесплатное, но обязательна предварительная регистрация до 5 ноября: по ссылке. Количество команд ограничено. Мероприятие можно найти на странице FB ЗДЕСЬ. Семейный Lego фестиваль организован управой Ласнамяэ и молодежным центром Ласнамяэ.
День отца на Таллиннской неделе ресторанов!
Если вы хотите провести праздник в спокойной атмосфере и насладится вкуснейшими блюдами, то вам стоит присмотреться к данному мероприятию. Visit Estonia рекомендует выбрать ресторан, который вам нравится, и отпраздновать День отца с отцами и дедами! Обратите внимание, что Неделя ресторанов заканчивается 7 ноября!
Уровень и качество таллиннских ресторанов достигли уровня ресторанов популярных мировых метрополисов (Нью-Йорк, Лондон), и мы можем гордиться этим. Теперь и наши посетители получают возможность самим испытать всё это!
Для этого в рамках Таллиннской недели ресторанов зарезервировано более 20 000 мест по цене двух категорий: обед за 10 евро, ужин за 20 евро или же обед за 15 евро, ужин за 30 евро.
Обеды и ужины предлагаются в виде комплексных меню, которые основаны на традиционных меню à la carte этих ресторанов и поэтому наилучшим образом представляют сущность каждого ресторана.
Забронировать ваучеры, а также с описанием ресторанов и и их меню можно ознакомиться по адресу http://www.tallinnrestaurantweek.ee.
NB! Непосредственно в ресторане приобрести предлагаемые услуги (обед или ужин по указанным выше ценам) нельзя, их можно получить только путём бронирования не ранее чем на следующий день.