Наталья Подольская устроила фотосессию для новорожденного сына

Роды прошли без осложнений, Наталью через несколько дней после рождения малыша выписали из роддома. Накануне Подольская выложила новое фото со своим новорожденным малышом и сообщила, что у Вани была первая профессиональная фотосессия.

Также Подольская рассказала поклонникам, что когда стала мамой в первый раз, то сильно переживала по любому поводу и была нервной, однако с появлением второго малыша певица стала гораздо спокойнее:

Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?