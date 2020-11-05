Наталья Подольская устроила фотосессию для новорожденного сына

Несколько недель назад Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз. Наталья родила сына и сразу же показала фотографию новорожденного малыша. Мальчика назвали Ваней, пишет Экспресс газета.
Роды прошли без осложнений, Наталью через несколько дней после рождения малыша выписали из роддома. Накануне Подольская выложила новое фото со своим новорожденным малышом и сообщила, что у Вани была первая профессиональная фотосессия.
Также Подольская рассказала поклонникам, что когда стала мамой в первый раз, то сильно переживала по любому поводу и была нервной, однако с появлением второго малыша певица стала гораздо спокойнее:
Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?
Напомним, что Наталья впервые стала мамой в 2015 году. Они с мужем долго не могли завести ребенка, так что рождение первого сына было большим счастьем для семьи. Спустя пять лет Подольская и Пресняков решились на еще одного малыша.